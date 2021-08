Una depressione tropicale unica verso Cuba e le Bahamas

Tropical Depression Fred si stava dirigendo verso Cuba e le Bahamas giovedì su un percorso che potrebbe portarlo nel sud della Florida entro sabato con la forza di una tempesta tropicale.

Il principale pericolo per gli Stati Uniti sembra essere la pioggia torrenziale in Florida e in parti del sud-est fino a venerdì, secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti.

L’agenzia ha aggiunto che entro lunedì sono previsti 7,5-125 centimetri (3 e 5 pollici) di pioggia nelle Florida Keys e nella penisola meridionale, con picchi isolati fino a 20 centimetri (8 pollici).

Con la forza di una tempesta tropicale, si è indebolito in una depressione mentre attraversava Haiti e la Repubblica Dominicana, lasciando circa 300.000 utenti senza elettricità e causando inondazioni che hanno costretto i funzionari a chiudere parte del sistema di acquedotti del paese.

Giovedì a Hispaniola sono continuate le forti piogge, condivise da entrambi i paesi.

Giovedì mattina, la tempesta ha avuto venti massimi sostenuti di 55 km/h (35 mph) e il suo vortice si trovava a circa 125 chilometri (80 miglia) a ovest dell’isola di Grand Inagua, all’estremità meridionale delle Bahamas. Il centro degli uragani ha riferito che 230 miglia) a est di Camaguey, Cuba.

Si stava muovendo da ovest a nord-ovest a 22 km/h (14 mph).

Fred ha scaricato da 3 a 5 pollici (da 7,5 a 12,5 cm) di pioggia nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas occidentali, così come da 1 a 3 pollici (da 2,5 a 7,5 cm) ad Haiti, nelle Turks e Caicos, nelle Bahamas orientali e a Cuba .

Fred è diventata la sesta tempesta nominata della stagione degli uragani atlantici martedì pomeriggio mentre attraversava le Isole Vergini americane e Porto Rico.