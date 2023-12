Una destinazione sudamericana che supera Spagna, Cuba, Italia e Francia nella gastronomia e nella cultura | tdpe | Risposte

nel cuore Sud America, è emersa come destinazione turistica come un tesoro nascosto che supera i paesi iconici nella gastronomia e nella cultura. Alla recente cerimonia dei World Travel Awards (WTA) 2023, questo luogo misterioso ha messo in ombra Spagna, Cuba, Italia e Francia. A quale paese si riferisce? Nella nota seguente ti diremo cosa devi sapere su questo importante luogo della regione.

Quale paese sudamericano supera Spagna, Cuba, Italia e Francia nella gastronomia e nella cultura?

I World Travel Awards (WTA) hanno assegnato quattro prestigiosi premi nel 2023 al Perù, affermandosi come una delle principali destinazioni sudamericane nel campo del cibo e della cultura.

In particolare, il Perù si è distinto nelle categorie delle migliori destinazioni culinarie, culturali e di punta del Sud America, superando paesi iconici come Spagna, Cuba, Italia e Francia. Questo risultato evidenzia la ricchezza e la diversità dell’offerta gastronomica e culturale del Perù, consolidandolo come punto di riferimento globale nel settore del turismo.

Questo riconoscimento non è solo una vittoria per il Paese, ma fornisce anche una piattaforma per mostrare la bellezza e l’eccezionale lavoro dell’America Latina sulla scena internazionale.

Quando si terranno i World Tour Awards (WTA) 2023?

Lo scorso venerdì 1 dicembre si è svolta la cerimonia dei World Travel Awards (WTA) 2023. Questo evento annuale, considerato gli “Oscar del turismo”, riunisce i principali rappresentanti dell’industria turistica globale per celebrare l’eccellenza e gli straordinari risultati raggiunti nelle destinazioni turistiche di tutto il mondo.

Questo riconoscimento internazionale non solo evidenzia l’importanza dell’industria del turismo nell’economia globale, ma evidenzia anche il contributo significativo del Perù all’industria del turismo globale.

Dov’erano i World Tour Awards (WTA) 2023?

I World Travel Awards (WTA) 2023 si sono tenuti presso il Burj Al Arab Jumeirah Hotel di Dubai, capitale degli Emirati Arabi Uniti.

La scelta di Dubai come sede sottolinea la rilevanza globale del festival e la diversità delle destinazioni turistiche che comprende. L’evento non solo riconosce l’eccellenza nel settore del turismo, ma fornisce anche una piattaforma internazionale per paesi rinomati come il Perù per mostrare le loro attrazioni culturali e turistiche a un pubblico globale.