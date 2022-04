Una donna di colore andrà per la prima volta sulla Stazione Spaziale Internazionale

Il capsula del drago della libertàda SpaceX, è già a Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ecco come si avvia un file Missione NASA Crew-4Una volta iniziato, un progetto che ha già battuto due record. Il primo, il più lungo volo del suo genere nella storia, ha impiegato solo 16 ore per raggiungere la sua destinazione. Il secondo è molto più simbolico. È uno dei quattro membri dell’equipaggio della spedizione, Jessica Watkins, È la prima donna di colore a lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale.. Sì nel 2022.

Va notato che non è la prima donna di colore ad andare nello spazio. Anche se non pensiamo che molti se ne siano andati, lo è solo il quinto. Ciò che lo distingue dagli altri è che non svolgerà la sua missione durante un volo spaziale, ma lavorerà a lungo nelle strutture della nave. Stazione Spaziale Internazionale. In particolare durante i sei mesi in cui continuerai il tuo soggiorno.

Fortunatamente, sembra che la NASA abbia già riconsiderato mancanza di diversità Tra i suoi astronauti, ha annunciato che le due più grandi missioni con equipaggio nel prossimo futuro, il ritorno sulla Luna e il raggiungimento di Marte, includeranno per la prima volta almeno Una donna e un nero.

Dalla prima donna di colore nello spazio alla prima donna a lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale

quando Caterina Johnson Unendosi al team di matematici e ingegneri che per la prima volta ha calcolato la traiettoria di un essere umano sulla Luna, c’era una donna di colore con quasi nessun accesso alla scienza. Per non parlare di un luogo avanzato come la NASA. Inizialmente assegnato a una squadra calcolatrici, un gruppo di donne che oggi ha eseguito i calcoli effettuati dai computer. Erano necessarie molte persone per svolgere tutte queste operazioni, quindi la cosa più economica era assumere donne di colore.

Ma a Catherine ci è voluta molta perseveranza per prenderla sul serio e lasciarla andare dove vanno solo gli uomini. E meno male. A quel tempo, molti credevano che il suo successo sarebbe stato la cosa più grande che una donna di colore potesse fare al mondo corsa allo spazio. Ma non è questo il caso. Sebbene i passi del progresso fossero molto più lenti dei passi delle altre donne. E terribilmente più lento dei bianchi.

La prima donna di colore ha viaggiato nello spazio nel 1992, 31 anni dopo il viaggio di Yuri Gagarin

È stata la prima donna di colore ad andare nello spazio Maggio Jemison. Lo fece nel 1992, 31 anni dopo che Yuri Gagarin divenne il primo essere umano nello spazio. Jimison ha viaggiato Nave da sforzo durante Missione STS47. Sono stati otto giorni durante i quali l’ingegnere e il medico hanno condotto alcuni esperimenti per valutare lo stato di salute dell’equipaggio in condizioni di microgravità.

Foto di Mae Jemison (NASA/Wikimedia Commons)

E poi è arrivato il tuo turno Stefania Wilson, che è oggi la donna di colore che è stata nello spazio per più tempo. Un totale di 42 giorni se si aggiungono tutte le sue missioni, durante le quali era sulla Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, contrariamente a quanto avrebbe fatto Watkins, non ha servito all’interno della struttura per una lunga stagione, ma piuttosto come un bravo Ingegneresi dedicò a interferire con alcuni Manovre di riparazione e montaggio moduli dalla stazione. La sua carriera sta ancora vivendo un grande calo. Perché, infatti, ne farà parte Programma ArtemideA, che riporterà gli umani sulla luna.

Simile al lavoro di Wilson era il lavoro Joan Higginbotham, la cui unica missione nel 2006 ha richiesto un totale di 12 giorni. Infine, è stata l’ultima donna di colore nello spazio prima di Watkins Sian Proctorche ha recentemente fatto la storia per essere la prima donna di colore a pilotare un’astronave nella prima missione di volo spaziale privato con equipaggio.

Il lavoro di Jessica Watkins

Jessica Watkins

Jessica Watkins Geologo Ha lavorato alla NASA per molti anni. Infatti faceva parte di una squadra Curiosità in roamingOperativo su Marte dal 2012.

Watson fa parte del team Curiosity

In questa nuova missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, lavorerà in tandem Kjell Lindgren e Robert Haynescosì come dalla NASA e Samanta CristoforettiDall’Agenzia Spaziale Europea. insieme o insieme Condurre più di 200 esperimenti scientifici e tecnici. Secondo la NASA, questi includeranno studi sull’invecchiamento del sistema immunitario, sostituzioni specifiche della materia organica e analisi degli effetti cardiorespiratori durante e dopo l’esposizione a lungo termine alla microgravità.

In breve, la prima donna di colore a lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale lo farebbe con stile. Triste che sia arrivato troppo tardi. Ma dal momento che non puoi viaggiare nel tempo Espiare gli errori del passatoSperiamo che questo almeno smetta di essere l’eccezione e diventi finalmente la norma nella corsa allo spazio.