Una donna ha organizzato un baby shower, non era nessuno e ha risposto con un messaggio su Facebook diventato virale

Le cose non sempre accadono nel modo desiderato o pianificato. In questa situazione, possono cambiare in meglio o in peggio. Tuttavia, la situazione vissuta dal cittadino della colonia azteca di Mazatlan (Messico) A volte apparire come un finale triste mostra che può trasformarsi in uno commovente. E avere una fine più felice di quanto avessimo previsto per il meglio.

Maricel Lopez ha pubblicato un post su Facebook che descrive cosa è successo e ha invitato le persone a godersi il cibo che ha comprato per il frustrato baby shower.

La protagonista di questa storia è Maricel Lopez, una donna che vive nella regione di Sinaloa e organizzata pochi giorni fa Baby doccia Per presentare alla comunità la sua terza figlia che nascerà tra poche settimane. La donna preparò con cura tutto per ricevere i suoi ospiti e per festeggiare l’imminente arrivo di una nuova vita, ma le cose non andarono come sperava. E poiché nessuno degli ospiti (i parenti di suo marito) ha partecipato a una celebrazione così importante, Marisol è stata preparata con passione.

Risultato inaspettato

Tuttavia, per il dolore e il pianto, la futura madre ha preso una decisione che è diventata presto virale sui social network. La donna mi ha raccontato cosa è successo sul suo profilo Facebook Inoltre, nello stesso messaggio, invitava coloro che volevano andare a casa sua a trovare tutto il cibo che aveva preparato per gli ospiti che non erano venuti alla sua festa.

"Quella è una ragazza". Marisol aveva preparato tutto per dire alla sua famiglia che il suo terzo figlio sarebbe stato una femmina. Ma nessuno è andato alla celebrazione.

“Per chi vuole venire a mangiare, va bene se non porta un regalo. Non mi piace Cibo. Mi hanno lasciato vestita da sposa di campagna e hanno fatto storie al mio baby shower. Se qualcuno vuole venire, mandi un messaggio e io manderò l’indirizzo nella casella”, ha scritto Marisol sul suo profilo Facebook. Ha accompagnato il comunicato con le foto di tutti i tavoli e gli addobbi preparati per la celebrazione.

Virale

Il rilascio di Marisol si è diffuso rapidamente attraverso le reti e in poche ore è stato condiviso da più di 2.000 persone. Tra le reazioni e i commenti delle persone sullo stesso post di Facebook c’era chi criticava il fatto che la donna avesse organizzato una simile celebrazione nel contesto dell’epidemia. Corona virus.

Ma Marisol Lopez ha messo in luce i media messicani Notizia Ha tenuto conto delle condizioni di salute come ridurre il più possibile la lista degli ospiti, gel antibatterico e detergente. Ho anche preparato Maschera Come souvenir di celebrazione. “Sono stato incoraggiato a postare sul mio profilo dai miei amici o conoscenti, ma non avrei mai pensato che ci sarebbe stato uno scopo del genere”, ha aggiunto ai media messicani.

Sempre su Facebook, Maricel Lopez ha ringraziato chi è stato con lei in un momento così difficile.

Pochi giorni dopo, sui suoi social, la donna messicana ha ringraziato ancora una volta chi è venuto con lei in quel particolare momento. “Ringrazio Dio e ogni piccola persona dalla mia parte in questo giorno, molte congratulazioni, molte cattive notizie e molte altre notizie orribili. Ho appena visto i post condivisi per lo scopo. Stuzzicare e ridere Ho trovato un buon feedback da me stesso e dagli altri. La verità è quanto sia imbarazzante vedere come vogliono frammentare le persone e come gli uomini travisano le donne. Ma alla gente non piace, piacciono solo a me benedizioni Per ognuno di loro, auguro loro buona salute in ogni momento “, ha scritto la donna il 25 luglio.