Una famiglia di Pozoblanco ha raccolto 20mila euro in 24 ore per portare uno studente erasmus da un ospedale in Italia.

Il L’unità è la risposta Decine di cittadini Pozoblanco e altri comuni chiamata di famiglia UN Studentessa Erasmus a Pisa Per (Italia). Mandalo indietro su un volo medicato Lo ha reso possibile dopo aver incontrato un incidente in quel paese Potrei tornare nei prossimi giorni Continua qui la sua guarigione. Si tratta del giovane David Pozoalben Ranchal PozueloIl 20enne è stato ricoverato in ospedale poche settimane fa dopo che una caduta accecante durante una festa con gli amici lo ha lasciato in coma.

Il La famiglia chiama attraverso i social network Questo martedì pomeriggio, il fratello di David, Francisco, ha descritto l’incubo che avevano vissuto nelle ultime ore. Assicuratore Disse loro come aveva detto suo fratello Non avrebbe notato il trasferimento Perché il giovane aveva bevuto prima dell’incidente. La famiglia è stata felicissima di apprendere che il budget che avevano gestito per le rimesse, e la cifra mostrata sui social per chiarire ogni dubbio, era di poco superiore ai 26.000 euro. La famiglia ha chiesto Aiutaci a ottenere 20.000 euroLa notizia si è diffusa rapidamente attraverso le reti e in 24 ore sono stati in grado di raccogliere i soldi di cui avevano bisogno.

Il fratello del giovane studente ha fornito il numero di conto e ha detto che la banca ha detto loro di non accettare ulteriore assistenza poiché questa mattina avevano raggiunto il numero della banca. 20.000€. Come ha detto il fratello ha sperimentato un miglioramento, ma la barriera linguistica ha impedito la fluida comunicazione con i medici italiani, per cui è stato necessario trasferirlo nel nostro Paese affinché i medici spagnoli potessero eseguire i necessari test cognitivi e neurologici. può comunicare. Questo mercoledì a mezzogiorno giunse la voce che la missione era stata compiuta e Francisco lo ringraziò pubblicamente. Unità Cittadini, amici lo facevano nelle loro reti.

Secondo il budget mostrato dalla famiglia, il giovane verrà trasferito dall’Italia Aeroporto di Cordova E da lì Ospedale Regina Sofia Da Cordova. Dal Consiglio Comunale di Pozoblanco, il Sindaco, Capelli di SantiagoSta mantenendo i contatti con i suoi genitori, ha parlato con suo padre ieri e con sua madre oggi e sta negoziando con loro. Area sanitaria a nord di Cordova Elaborazione degli atti per il ricovero dei giovani.