Una ‘fetta’ d’Italia e New York a Guayaquil, le pizzerie scommettono su nuovi stili e ingredienti | Gastronomia | Divertimento

La pizza è uno degli alimenti più consumati al mondo. Questa cucina italiana si è diffusa in tutto il mondo e Guayaquil non fa eccezione. Più di dieci pizzerie in un’unica app per la consegna a domicilio. Le preferenze variano a seconda del consumatore, ma Unico nel suo genere Pizza Lo stile newyorkese ha trovato il suo posto in città.

New York è caratterizzata dall’avere la pizza Una pasta sottile che cuoce molto velocemente in forno, è sottile ma non toglie la sua base croccante. Posto Pizza è un punto in cui si incontrano sapori e accostamenti diversi. Piero Miranda, il proprietario del locale, insiste che si tratta di una pizzeria fusion. Questo locale ha aperto le sue porte al pubblico a Puerto Santa Ana nel 2020 e da allora integra nuovi ingredienti e sapori nei suoi ristoranti.

Miranda ha viaggiato per il mondo e ha riconosciuto Guayaquil Aveva bisogno di una pizzeria che fosse molto esperta. Ciò che permea non solo la cucina, ma anche l’atmosfera. Se ti stai chiedendo cosa significhi il suo nome, eccolo qui “Pizzeria”OK Posta Una parola italiana che si traduce in sito o luogo. Qui gli appassionati di pizza possono gustare fette per un prezzo compreso tra $ 2 e $ 3, ma possono anche scegliere di acquistare una pizza intera.

Posta stellare. Foto: Gino Farfan

Questo luogo accogliente si trova di fronte al fiume e il suo interno ha una decorazione molto diversa. “Ogni poster e fotografia ha un’esperienza”, dice Miranda, mentre porta molti elementi dai suoi viaggi. Poiché suo padre era l’artista Luis Miranda, tende a mettere in risalto l’arte sul pavimento e sulle pareti.

Le pizze possono essere trovate con molti condimenti al Posto. Tra questi ce n’è uno maturo con sale scuro; Capra, contiene formaggio di capra; star posto, una pizza a forma di stella con quattro tipi di formaggio; Papaya con vari formaggi e noci. pureAree in cui l’ape può mettere il miele, il suo gusto è molto sorprendente.

Posta la pizza. Foto: Gino Farfan

D’altra parte, nel cuore di Urdesa, Può anche essere trovato Pizza New York. Suprema Pizzeria nasce nel 2021, e la sua missione iniziale era quella di replicare lo stile delle pizzerie di New York, dove le persone entrano nei locali e le comprano. Pezzo Continua il loro tour a piedi attraverso la Grande Mela mentre mangi Pizza.

Il suo aspetto è molto simile a quello di una qualsiasi pizzeria di Manhattan, dove il prodotto è in esposizione mentre si fanno più pizze. Tuttavia, questo luogo non è un “luogo di passaggio” come immaginava il suo proprietario Leonardo Rivadeneira. “Il ristorante ha la sua forza di notte, quando le persone si siedono e cenano, non è esposto.”

Pizzeria Suprema. Foto: Gino Farfan

Leonardo amava le pizze e ha potuto imparare in prima persona come farle. Pizza Mentre i newyorkesi Ho lavorato da Joe’s Pizza a New York. Un marchio popolare che appare anche nei film Marvel. Supremo Ha una pasta sottile e croccante. “Poiché è sottile, ti permette di goderti tutto quanto sopra e ti permette di mangiare troppo”, sottolinea Rivadeneira.

IL Pizza Il margarita più consumato, il suo prezzo aumenta di due dollari e ingredienti. “Mi sembra importante mantenere un prezzo equo. creare Pizza È molto economico. L’idea di Suprema era quella di creare un posto molto cool dove le pizze non fossero costose”. Rivadeneira assicura che non ci siano barriere sociali alla sua attività.

Scopri alcune delle pizzerie di Guayaquil

Posta Pizza

Pizzeria Suprema

Pizze gratis

Pizza Colosso

Pizza in stile Chicago

O’Soul Pizza

Pizza Romana

Pizza’detta

Pizza Diavolo Rosso

Pizza Argentina

(E)