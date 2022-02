Una foto di Andrew Lincoln con Norman Reedus, che confermerà che sarà nel finale di serie

“morti che camminano” Sta volgendo al termine e sembra che molte grandi sorprese attendono i fan. Non si può essere più o meno di Il ritorno di Andrew Lincoln e Norman Reedus, ovvero Rick e Daryl.

Sebbene Andrew ha lasciato lo show alcune stagioni faMolti fan sembrano essere abbastanza chiari sul fatto che entrambi saranno nel capitolo finale o almeno nel capitolo finale. E le prove di cui avevano bisogno per confermarlo sono appena arrivate.

Foto scattata da @kingsuh1018, uno chef di Atlanta che lavora in un ristorante giapponese. Il giovane chef e Norman Reedus E Andrea Lincoln. Accanto alla foto pubblicata il 19 febbraio, ha scritto: “Essere nel settore della ristorazione mi aiuta a incontrare persone fantastiche. Grazie Mr. Reedus e Mr. Lincoln per essere venuti a provare il nostro sushi. Che ragazzi meravigliosi. E umili”.

Andrew Lincoln è sbarcato da The Walking Dead nel 2018, dopo aver partecipato alle prime nove stagioni. Il noto traduttore ha deciso di dire addio alla serie, che gli ha dato tanta gioia, per stare di più con la sua famiglia. Ma il suo rapporto con il mondo degli zombi è vivo come sempre e presto reciterà in una trilogia di film dello stesso franchise.

Anche il ritorno di Rick nella serie per il suo finale non è troppo inverosimile, e questo perché È una possibilità che l’attore inglese non ha mai negato. “La risposta facile, non ne ho idea. Non credo che sia ancora scritta, ma non dirò mai perché tutti quelli che stanno ancora presentando la serie TV sono amici che amo, ed è un’impresa straordinaria che continuino a farlo serie bella e innovativa che continua ad avere un impatto sul mondo. “, ha detto alla rivista SFX quando doveva essere girato l’inizio della stagione 11, divisa in 3 parti. Il primo capitolo della seconda parte è arrivato lunedì lo stesso in Spagna.

