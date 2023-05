Una fuga di notizie affermava che i maestri dei martiri sarebbero stati rilasciati a ottobre

il nuovo I signori caduti Avrà già una data di uscita, secondo un leak. La nuova puntata di Hexworks e Defiant Studios arriverà su PS5, Xbox Series X/S e PC il 13 ottobre, se prestiamo attenzione alle informazioni trapelate dagli utenti. Lumia è in fase di aggiornamentocome raccolto da VGC. Il leaker in questione è specializzato nel rivelare elenchi di giochi che sono stati aggiunti a Xbox e Microsoft Store prima che vengano annunciati, quindi se seguiamo ciò che dice Questa nuova avventura soul-like sarà pronta per sbarcare su console e PC entro la fine del 2023.

Lords of the Fallen utilizzerà l’Unreal Engine 5 e sarà la parte molto oscura e stimolante

Sebbene la data di uscita non sia stata ancora decisa, in quanto non è stata annunciata ufficialmente, Talento CesareIl direttore creativo di questo titolo, ha confermato che questo I signori caduti sarò È una grande sfida per i giocatoriha dichiarato: “The Lords of the Fallen è il successore spirituale che i fan del titolo originale hanno sempre desiderato. Il gioco è molto più grande, con un vasto mondo duale interconnesso diviso tra i regni dei vivi e dei morti, che i giocatori possono esplorare da soli o con gli amici.” “È più oscuro e più impegnativo, con combattimenti più veloci e simili all’anima, un tema più forte e una narrazione più ricca.sistemi di gioco di ruolo più profondi e narrazione più completa.

Dopo aver mostrato il gameplay dell’Unreal Engine 5, I signori caduti Ci ha raccontato la sua storia: “Dopo un periodo di brutale tirannia, il malvagio dio Adder è finalmente sconfitto. Ma gli dei non scompaiono per sempre. Oggi, dopo eoni, la resurrezione di Adder è vicina. Come uno dei leggendari Black Crusaders, viaggia attraverso il mondo di i vivi ei morti in questa tentacolare esperienza di gioco di ruolo che presenta boss enormi, un sistema di combattimento frenetico e stimolante, incontri emozionanti con i personaggi e una storia coinvolgente Porta la tua leggenda alla luce… o al buio?