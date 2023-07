Una grande Spagna batte l’Ungheria e lotta per il titolo contro l’Italia – espulsione di massa

La Spagna ha battuto l’Ungheria 10 a 8 e giocherà la finale di World League a Long Beach (USA) (lunedì alle 4:00) contro l’Italia, che ha battuto gli USA 15-12 nell’altra semifinale.

Grande prestazione del portiere Unay Aguirre La Spagna ha dominato dall’inizio alla fine. L’Ungheria è stata finalmente spinta verso partite decisive come le semifinali europee del 2022. Dopo la vittoria sulla Germania nei quarti di finale (18-9), la semifinale contro l’Ungheria sarà una questione difensiva, così come valeva per la Grecia (6-4).

?????Los Angeles | Anche l’Ungheria (10-8) è caduta contro la Spagna, che è già in finale. ??Compra ragazzi!https://t.co/FNNwW3yjWg pic.twitter.com/azG0OtPhLU — RFEN (@RFEN_Official) 2 luglio 2023

La Spagna ha avuto la migliore risposta nel primo quarto con un solo gol – di Alberto Munnares sulla testa di Morton Levy – senza eccezioni in otto minuti. Se c’è stato un solo gol nel primo set, ne hanno visti fino a 7 nel secondo set, e tutti sono stati ottimi gol, per via del bel palmarès segnato.

Munaris mette palla in squadra e nell’azione successiva, Roger Dahul ha vinto 3-0 Dopo il più comune aiuto al basket di Felipe Peron della banda. L’ungherese ha impiegato 11 minuti per battere Unai Aguirre. Daniel Angiel e Szilard JanczykÈ molto lontano Per 3-2.

Bernard Sanahuja ha continuato il festival delle vittorie in questa stagione con un gol casalingo (4-2). Roger Tahul ha avuto ragione nel primo tempo in concomitanza con l’ultimo attacco della Spagna. In vantaggio di due (5-3) nel contropiede.

Fino a quel momento la Spagna aveva fatto passi da gigante nella corsa alla finale, ma un superbo terzo quarto ha inferto un duro colpo. Sergi Cabanas e Blay Mallarach hanno entrambi segnato una doppietta prolungando la permanenza a un punto. Quattro gol (7-3). Gli uomini di David Martin hanno completato il loro bel quarto con il primo gol di Mark Larumbe e il secondo di Sanahuja. Area 4-1 e Globale 9-4.

L’Ungheria si è svegliata dal letargo offensivo con due gol di Martin Vamos, uno su rigore e l’altro su contropiede di Christian Manherz. 9-7 a tre minuti dalla fine. Ecco, è ricomparso Alberto Munaris è andato 10-7 Evita ulteriori guai sulla testa di Levy e sul tabellone. Nagy ha segnato in finale per il 10-8 Ritorna la parte 1-4.

Foglio partita

10- Spagna: Aguirre (Lorio); Munaris (3), Granados (-), Sanahuja (2), De Toro (-), Larumbe (1), Famera (-), Cabanas (1), Tahul (2), Peron (-), Mallarach (1) . , busto (-)

8- Ungheria: Leviatano (voce); Angiel (2), Manhercs (1), Molnar (-), Vamos (2.1p), Nagy (1), Jalanki (-), Feket (1), Nemet (-), Varga (-), Jancic (1) . , Vittoria (-)

la zona: 1-0, 4-3, 4-1, 1-4

Incidenti: La prima semifinale della Coppa del Mondo si è svolta a Long Beach (USA).