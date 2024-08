Una guida pratica per imparare l’inglese con Alexa da casa gratuitamente

Bambini e adulti possono utilizzare questo dispositivo per migliorare le loro conoscenze. (informazioni sull’immagine)

In precedenza, l’apprendimento dell’inglese o di un’altra lingua era associato alla spesa di denaro per un corso di diverse ore che spesso non veniva completato nel tempo richiesto. Tuttavia, con l’arrivo di assistenti virtuali come Alexa di Amazon, questo processo può essere più semplice e senza spendere un solo dollaro.

Oltre alle ormai note funzioni home, Alexa offre anche uno strumento educativo per bambini e adulti: una skill gratuita che facilita l’apprendimento dell’inglese.

Questo lavoro è l’ideale per chi vuole migliorare le proprie competenze linguistiche senza spendere soldi, A cui si accede semplicemente dicendo al dispositivo la frase: “Alexa, voglio imparare l’inglese”.

In determinati orari ogni utente può esercitarsi. (Foto: Freebeck)

Una volta attivata Alexa, l’abilità è progettata per essere accessibile e pratica, consentendo un apprendimento graduale e senza complicazioni. È progettato per utenti di tutte le età e livelli, dai principianti alle persone con conoscenze intermedie che desiderano migliorare la propria fluidità.

Tra le sue caratteristiche più importanti ci sono le seguenti: La possibilità di eseguire esercizi di pronuncia, dialoghi interattivi ed esercizi di vocabolario, tutti regolabili in base alla velocità e al livello dell’utente.

Questo strumento si integra anche con altri usi del tuo dispositivo Alexa, come riprodurre musica, controllare le luci di casa con lampadine intelligenti e gestire i promemoria. Ciò rende l’apprendimento un’esperienza più dinamica e meno monotona.

Alexa può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata. (Immagine: Amazon)

Non è necessario fare grandi investimenti in corsi costosi o sacrificare la propria vita sociale per imparare l’inglese in modo efficace. I dispositivi Alexa, noti per la loro utilità nella gestione della casa, forniscono il controllo sui tempi di apprendimento.

Questo strumento educativo si presenta sotto forma di un’abilità che può essere facilmente attivata su qualsiasi dispositivo Alexa. L’attivazione di questa skill non richiede conoscenze tecniche avanzate, basta seguire pochi semplici passaggi.

Allo stesso modo, uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di Alexa per imparare l’inglese è che è facile da integrare nella tua routine quotidiana. Non è necessario stabilire programmi rigidi o assegnare grandi quantità di tempo.

Essendo una risorsa sempre disponibile a casa, è possibile svolgere piccole sessioni di allenamento in qualsiasi momento della giornataMentre si cucina, si organizza la casa o anche nel tempo libero.

Le grandi aziende apprezzano molto la conoscenza di una seconda lingua. (informazioni sull’immagine)

Imparare l’inglese oggi non è solo un vantaggio, è praticamente una necessità. Questa lingua è considerata una delle lingue più parlate al mondo, essendo la lingua ufficiale o principale in 67 paesi. Padroneggiarlo apre le porte sul posto di lavoro e nel mondo accademico.

Le aziende globali sono alla ricerca di dipendenti in grado di comunicare fluentemente in inglese e molti programmi di istruzione superiore richiedono una conoscenza avanzata della lingua.

Allo stesso modo, la maggior parte dei posti di lavoro vacanti che richiedono competenze in lingua inglese offrono migliori condizioni di lavoro con salari elevati.

La tecnologia migliora le strategie di studio. (informazioni sull’immagine)

L’inclusione di queste funzioni educative attraverso dispositivi elettronici mira a rivoluzionare l’apprendimento dell’inglese e di altre lingue.

Questi strumenti democratizzano l’accesso a un’istruzione di qualitàperché non tutti hanno la possibilità di investire in corsi in presenza o online che possono essere costosi.

Inoltre, la possibilità di praticare la lingua in qualsiasi momento della giornata permette di incoraggiare più persone ad apprendere la lingua senza intaccare la loro routine.

Se gli utenti non hanno ancora esplorato questa funzionalità, ora è il momento di farlo. Non solo è un modo efficace e gratuito per migliorare le tue competenze in inglese, ma è anche la prova di come la tecnologia possa essere un alleato prezioso nella formazione continua globale.