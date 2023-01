Una lista sorprendente dei 50 migliori ristoranti italiani al mondo e nessuno è in Italia

Italia Il mondo è invidiato per le sue meravigliose destinazioni, con città che tutti vogliono visitare Roma o Napoli o Sicilia È una meta scelta da molti per le vacanze estive, ma anche per la sua deliziosa cucina. tuttavia, Dove sono i migliori ristoranti italiani nel mondo? Grazie scopriamolo 50 Migliori Italia, Appare la lista dei 50 migliori ristoranti italiani e uno in Spagna, ma Sorprendentemente non c’è nessuno in Italia.

50 migliori ristoranti italiani

Hai ragione, 50 Best Made in Italy classifica dei cinquanta migliori ristoranti italiani al mondo, l’Italia non esiste. Tuttavia, la ricca gastronomia italiana viene portata con orgoglio in tutti gli angoli del mondo, a cominciare dalla Cina. Dentro Shangai Da Vittorio è il ristorante numero uno a Shanghai Diretto da Stefano Pacelli e Leonardo Zambrino, il locale è stato premiato per la sua unicità e bellezza, il servizio impeccabile e una cucina che ha già vinto lo stesso titolo nel 2021.

D’altra parte ELa Spagna è in lista con Orobianco, ristorante gastronomico guidato dallo chef Paolo Casagrande. Si vede che Alicante e si è classificata al 35° posto. Casagrande è un prestigioso chef italiano formatosi alla Scuola di Ristorazione Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto e si è affermato nella cucina del Ristorante Lazarte (Guipuskova) nel 2003 dopo aver maturato esperienze in ristoranti gourmet a Milano, Londra e Parigi. Lo chef Martín Berasadegui gli ha poi affidato la gestione del ristorante MB all’interno della struttura dell’Hotel Ritz-Carlton di Abama (Isole Canarie), dove ha ricevuto la sua prima stella Michelin.

Un elenco completo dei migliori ristoranti italiani nel mondo