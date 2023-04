Una mamma partecipa accidentalmente a un torneo Candy Crush e quasi vince l’oro con un premio di $ 250.000 – Candy Crush Saga

Un utente di Twitter ha raccontato un bizzarro aneddoto in cui sua madre si è iscritta inconsapevolmente a un torneo di Candy Crush.

È molto probabile che tu abbia visto tua madre in più di un’occasione giocare a Candy Crush Saga, un gioco per cellulare sviluppato da King che Genera milioni di dollari di reddito Che è una parte fondamentale del motivo per cui Microsoft voleva acquistare Activision Blizzard. in questa occasione, L’abilità della madre l’ha portata via in un torneo Candy Crush è una storia speciale.

La protagonista di questa storia è Erin Roden, e lui gli ha parlato Metà Kotaku Ha spiegato la sua storia: “Ho tre figli e ho 48 anni. Giocavo a molti videogiochi. Quando ho smesso di giocare ho iniziato a giocare a Candy Crush”. Mi riempie la mente e mi fa concentrare. Ho iniziato a giocare circa 10 anni fa “, dice. Tuttavia, di recente è entrato per errore in un torneo All Star in cui i giocatori competono l’uno contro l’altro per accumulare punteggi.

Rhoden spiega che è entrato nel torneo per errore perché le informazioni che stava dando erano così un po’ “sfocato”Ha detto: “La tua classifica o la regione in cui stai giocando non è stata informata fino alla fine. Dopodiché, avrebbe eliminato gli avversari e suo figlio Zhan, cinguettio Sull’argomento: “Mia madre gioca a Candy Crush da anni. A quanto pare, è entrata accidentalmente in un torneo ufficiale e non aveva idea di cosa fosse. È una semifinalista nel suo distretto, che penso sia solo la numero 1 negli Stati Uniti.” Recita con A.J Premio di $ 250.000“, account.

In che posizione sei finito?

Finalmente, La madre è stata eliminata in semifinale Non ha potuto recarsi alla finale di Londra, ma almeno ha ottenuto una serie di saggi che lo hanno aiutato a continuare a suonare di più, dicono le persone coinvolte. giochi per computer. Ovviamente, va notato che Roden ha completato più di 11.000 livelli, quindi non sarebbe sorprendente se la mamma potesse. Vincere lo stesso torneo l’anno prossimo.

