Ci sono tre ragazze morto Questa domenica l’A Raduno di quartiere a Roma. Una persona è stata seguita da altre quattro che sono rimaste ferite durante la sparatoria Inizia a sparare In una riunione alla periferia della capitale italiana. Secondo i media locali, i motivi della sparatoria sono ancora da chiarire.

Quattro persone sono rimaste ferite in diversi casi concordato Emergenza in vari ospedali di Roma. L’uomo di 57 anni è stato localizzato Arresto da agenti del Corpo dei Carabineros (polizia militarizzata). Il presunto assassino è in custodia di polizia.

La tragedia è avvenuta intorno alle 09:30 in un bar di Roma Via Monte Giberto, a nord di Roma, nel quartiere di Colle Salario. Era in corso una riunione di quartiere. Uno dei residenti della comunità eÈ entrato nel bar, ha chiuso la porta e ha aperto il fuoco sui gestori e sui vicini. Testimoni spiegati alla televisione ‘Rai’.

Non si conosce il motivo dell’attacco.

Non si conoscono i motivi dell’attacco alla comunità delle nazioni vicine ora riunita a Roma. Le vittime assicurano alla televisione pubblica di conoscere l’assassino. Lo hanno descritto come una persona “chiusa” e “solitaria”. È in contrasto con la società.