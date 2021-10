“Una melodia per Picchu”: il tributo di Egrim e Cesar Lopez a Chucho Valdés per il suo 80° compleanno

Quando è vissuto intensamente, con tante esperienze, successi e traguardi, è molto difficile fare un regalo davvero speciale e unico. Questo è ciò che accade in questa occasione con questo regalo della Music Recordings and Editions Company, Egrem, nelle mani, voce e strumento del talentuoso artista e grande amico di Chucho Valdés: César López. In questa occasione, è stato ispirato dal suo maestro chiamandolo con rispetto e affetto per Picchu

Il singolo “Una melodía a Picho” è stato scelto per avviare la promozione e la commercializzazione del CD gli eredi. onorare Chucho Valdes e Irakiri; È una delle canzoni scritte appositamente per l’album ed è dedicata a Mr.

Il 9 ottobre, la canzone è stata pubblicata su piattaforme digitali e Sandunga, in particolare in occasione dell’80° compleanno di Chucho Valdés, Uno dei più grandi artisti della storia della musica cubana di tutti i tempiUno dei più grandi pianisti del mondo. Premio Nazionale di Musica a Cuba e con innumerevoli premi internazionali.

César López, risiedette dal 1988 al 1997 a Irakere e in forma di quintetto diretto da Chucho Valdés. Attualmente è il leader del suo gruppo “The Habana Band”. È membro del Cuban Sax Quintet e dell’Akukan Orchestra.

Secondo le dichiarazioni dello stesso Cesar Lopez, ammette:

“Quello che ho immaginato… vicino a quello che ho ereditato dal mio tempo a Iracare e dal mio lavoro con Chucho. Prima di tutto, Picho è un modo di dirgli e dirglielo e io solo, è qualcosa di noi. È come un nome usiamo amorevolmente per trattarci a vicenda Il musical… Volevo pensare che a parte il fatto che Chucho è un pianista virtuoso, ha una linea melodica molto forte, molto interessante… volevo pensare all’argomento, la melodia, quelle melodie elaborate che scrive Chucho… Questo è il carattere melodico e meravigliosamente romantico che possiede Chuzhou…”

Questa canzone include Harold Lopez-Nosa al pianoforte, Carlos del Puerto al basso, Enrique Bla alle percussioni, Harold Madrigal Frias, Julito Padron Ferrance ai fiati, Germain Velazco, Jamil Sherry Calderon al sax, Ywandi Argodin al trombone, Orlando “Maraca” Valle . Al flauto, le maracas e le tombadoras, di Yaroldi Abreu Robles e la voce di Cesar Lopez.

Questo brano è un’anteprima di un progetto iniziato presso EGREM Studio 18, tra il 9 e il 21 giugno 2021 con idea originale, produzione generale e produzione esecutiva di EGREM per la musicista mondiale Élsida González Portal e contiene un totale di 10 brani, che saranno pubblicato su un singolo e programmato per terminare con lo spettacolo.Il primo per questa registrazione audio è a dicembre.

(Con informazioni da EGREM)

Guarda anche: