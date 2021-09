Una nuova era con la tecnologia MultiSensor Voice e la voce più chiara del settore

Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active ed Elite 3: Tutti i dettagli della nuova famiglia Jabra “true wireless”.

azienda danese Jabra È già una delle aziende più conosciute nel settore audio e wireless professionale, quindi dopo averlo visto Sorprendi il mercato con la migliore cancellazione del rumore Era logico aspettare Un passo avanti nel 2021 Ora che le cuffie TWS sono gli accessori di punta dei nostri smartphone.

In effetti, il movimento dagli uffici di Copenaghen è avvenuto questa settimana con la presentazione di non meno di Tre nuovi modelli vero wireless È destinato a rivaleggiare con le migliori cuffie wireless per telefoni cellulari, tutte dotate di tecnologia innovativa sotto nomi di marchi Jabra Elite 7 Proe Elite 7 attivo e Elite 3.

riguarda Una nuova era per Jabrache ha dimostrato la sua nuova tecnologia durante l’evento La voce di Jabra Multisensor cosa promette Il suono più chiaro e le chiamate più precise sul campo, più un nuovo articolo ShakeGrip per modello energico Disegnato per Migliora l’ambiente di lavoro durante l’esercizio fisico.

re René Svendsen-Tune, CEO di Jabra, esprime l’entusiasmo di tutta l’azienda:

Siamo più connessi che mai. D’altro canto, il mondo non è mai stato così alto, poiché richiede una tecnologia innovativa per garantire alle persone chiamate ed esperienze musicali eccezionali. In Jabra, abbiamo sfruttato i nostri anni di esperienza per spingere i confini della tecnologia, con il lancio delle cuffie Elite 7 Pro, Elite 7 Active ed Elite 3. L’introduzione di questi nuovi prodotti significa progressi significativi nel mercato e siamo entusiasti di essere avanti.

Ma non restiamo qui solo con le presentazioni, andiamo a Conosci in profondità i tre nuovi modelli Dalle cuffie TWS in arrivo al catalogo Jabra.

Jabra Elite 7 Pro: Concentrati sulle chiamate, ma con un’autonomia molto pionieristica

Elite 7 Pro nuovo è Cuffie Jabra ad alte prestazioni Per la tua nuova gamma di prodotti vero wirelessQuindi inizieremo con loro e con loro Tecnologia audio MultiSensor Promette le chiamate più nitide sul mercato con un auricolare wireless.

Non invano, circa Design più compatto ed ergonomico Da Elite 75t ed Elite 85t Quattro microfoni, un sensore di conduzione ossea e un sensore di acquisizione del suono Grazie ad algoritmi avanzati, assicurerai la migliore qualità di connessione possibile in qualsiasi ambiente, indipendentemente da quanto possa sembrare rumoroso.

Inoltre, collaborerà anche questa nuova batteria di sensori Continua a migliorare su quella che era già la migliore cancellazione attiva del rumore sul mercato-Possibilità di configurare i profili e aggiungere un profilo Lavoro Udito Quindi possiamo parlare perfettamente senza rimuovere le cuffie.

Fondamentalmente cosa fa il nuovo Elite 7 Pro Algoritmi software combinati È necessario analizzare il tipo di rumore che i microfoni raccolgono dall’esterno, insieme a Sensore a conduzione ossea che trasmette il suono tramite vibrazione nelle ossa facciali e un sensore pickup che si attiva quando si vede rumore esterno o continuo sui microfoni, Ottieni la migliore qualità del suono Mettere insieme tutte queste informazioni.

Inoltre, una delle sue altre caratteristiche principali sarà in un file Autonomiachi è migliorato? Fino alle 9 con ANC attivato e 35 ore in totale Se calcoliamo la capacità del cassone e del trasporto. Non solo, ma il sistema di ricarica rapida promette di ripristinare un’ora di riproduzione in soli cinque minuti.

Hanno anche contatti Bluetooth 5.2 ultima generazione, IP57 ادة Certificazione Quindi possiamo usarlo per lo sport e la possibilità di utilizzare gli assistenti Alexa e Siri o Assistente Google.

Jabra Elite 7 Active – Muoviti senza problemi, le tue cuffie saranno sempre lì

Il nuovissimo Jabra Elite 7 Active mantiene il Stesse funzionalità di Elite 7 Pro, ad eccezione della tecnologia MultiSensor Voice Questo è posizionato per fare spazio a un ambiente di lavoro più stretto e Nuovo rivestimento anticaduta chiamato ShakeGrip.

Hanno ANC e funzione Udito Viene mantenuta anche la massima qualità del suono, ma in questo caso Non sono orientati a questo, ma orientati allo sport, Con questo miglioramento dell’ergonomia e nuovi materiali progettati per Offre la migliore vestibilità anche durante l’allenamento Un alto livello di attività fisica.

Jabra Elite 3: un modello per tutti coloro che non dimenticano il miglior suono

A proposito del modello familiare meno utile, vale la pena notare Jabra Elite 3 mantiene la tecnologia ad alte prestazioni Dal produttore danese, con Udito e Driver da 6 mm più quattro microfoni Lavorano insieme per migliorare la qualità della comunicazione.

Nel tuo caso hanno il BluetoTutta l’acustica Qualcomm aptX HD, oltre a presentarsi con Autonomia fino a 7 ore Più altri 28 aggiungono la capacità del vano di carico.

Jabra Elite 7 Pro, Elite 7 Active, Elite 3, prezzi e lancio

In termini di prezzi, opzioni e disponibilità, dobbiamo dire che abbiamo buone notizie dal produttore europeo Hanno notevolmente abbassato i loro prezzi E che introdurrà le sue nuove cuffie wireless da settembre.

fatto, Jabra Elite 3 Disponibile ora ad un prezzo 79,99 € In grigio scuro, blu scuro, viola e beige.

dalla loro parte, Jabra Elite 7 attivo Arriverà il 1 ottobre ad un prezzo 179,99 EUR Verde attraente.

E infine, nel caso Elite 7 Pro Più avanzato, costerà 199,99 € Sarà anche in vendita dal 1 ottobre nelle opzioni nero, titanio e beige.

