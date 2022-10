Una parte d’Italia offre biglietti del treno per promuovere il turismo sostenibile

Ci sono opportunità Da non perdere per gli amanti dei viaggi. Questo è uno di loro. Perfetto per gli avventurieri che vogliono viaggiare per il mondo senza trascurare il proprio portafoglio.

Focus: una sezione Italia Fornisce i biglietti treno Gratuito Per i turisti. Nasce uno sforzo per promuovere i viaggi Fisso.

la zona Friuli Venezia GiuliaTrenitalia rimborserà i biglietti ferroviari che coprono città come Trieste e Udine.



La proposta è già entrata in vigore e resta valida fino ad allora 31 maggio 2023Per tutti coloro che acquistano almeno un pacchetto turistico Due notti. L’alloggio scelto deve essere parte del programma. Il costo del biglietto del treno verrà detratto dal totale del pacchetto.

“Scegliere Vacanza fissa, prendere il treno per il Friuli Venezia Giulia. Contatta l’agenzia di viaggi responsabile e acquista il tuo viaggio combinato per un biglietto del treno e un pernottamento in una delle strutture di riferimento a Grado, Lignano Sabbiadoro, Udine e Trieste”, si legge. www.turismofvg.itDove sono tutte le informazioni?

È un biglietto gratuito tour Seconda Classe o in servizio standard. Si applica alle stazioni: Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Aeroporto di Trieste, Trieste Centrale, Stazione di Udine.



Oltre alla tariffa del treno coperta, ai passeggeri verrà addebitata una TCarta FVGCosa è incluso? Sconti e biglietti gratuiti In vari luoghi per godersi le vacanze. Viene utilizzato tramite un codice QR che deve essere visualizzato in ogni stabilimento che desideri utilizzare.

A seconda della sistemazione del turista, può essere valido 48 ore o una settimana.

Vantaggi per i turisti

Alcuni dei vantaggi di questa carta sono: Ingresso libero Sconti significativi su parchi tematici, crociere, monumenti, musei, grotte, chiese, visite guidate ed esperienze e trasporti locali.

Gli amanti del vino dovrebbero sapere che funge anche da passaporto per la Strada del Vino e dei Sapori. Ciò comprende 3 gusti in omaggio 2 bicchieri di vino in 3 cantine a scelta.



Effettuando tre degustazioni, i visitatori possono recarsi presso i punti informativi del progetto e chiedere una bottiglia in omaggio donata dalle aziende partecipanti.

Un altro vantaggio è Trieste Si tratta, ad esempio, di un ingresso low cost alla mostra di Banksy tenutasi al Salon degli Incandi.

D’altra parte, per tutti coloro che programmano un viaggio in Italia, Trenitalia, che gestisce più di mille chilometri di linee ferroviarie in Italia, Altre proposte Per viaggiare a buon mercato.

L’azienda offre a Abbonamento speciale per cittadini stranieri. Questo biglietto consente trasferimenti multipli per 129 euro.

Il biglietto deve essere attivato entro 11 mesi dalla data di acquisto ed è disponibile in 4 diverse opzioni: 3 o 4 corse entro 7 giorni consecutivi, 7 corse entro 15 giorni consecutivi, 10 corse entro 30 giorni consecutivi.

