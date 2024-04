Una persona fedele il cui reddito aumenterà del 5% nel 2023 e si avvicinerà ai cinquanta milioni

Unipreus conserva il tipo. L'azienda proprietaria della catena di moda “Wala” ha concluso il suo ultimo anno con vendite in crescita e sta per raggiungere l'obiettivo di fatturato fissato l'anno scorso. Nel 2023, Unipreus ha realizzato un fatturato di 49,8 milioni di euroCiò rappresenta un aumento del 5% rispetto all'anno precedente, secondo quanto ho detto CMD Sport.

Anche se quest'anno non è riuscito a raggiungere l'obiettivo di raggiungere i cinquanta milioni di fatturato, la cifra inserita rappresenta il massimo storico per il proprietario del Wala. La crescita è stata trainata dal canale CollegatoChe rappresenta il 10% delle vendite totali di Unipreus nell'ultimo anno.

Pur non fornendo i dati completi, l'azienda conferma di aver chiuso l'anno ancora una volta in attivo. Ma, Gli utili Unipreus diminuiscono del 26% Rispetto all’anno precedente, quando aveva registrato un utile netto record al netto delle tasse.

Quest’anno Wala opterà per un altro design del negozio, con spazi più piccoli e una migliore esperienza di acquisto

Per quest'anno, Unipreus prevede di rafforzare ulteriormente la rete del marchio Wala, non attraverso più negozi ma attraverso un cambiamento d'immagine. Dopo aver raggiunto i sette stabilimenti con la sua apertura l'anno scorso a Sant Pere de Ribes, Walaa sta valutando un nuovo formato per il negozioCon edifici più piccoli di mille metri quadrati.

Inoltre, la catena di abbigliamento sportivo prevede di rafforzare e migliorare ulteriormente la propria rete multicanale Commercio elettronico e lo sviluppo di un nuovo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per migliorare le relazioni con i clienti e l'esperienza di acquisto.

al momento, Altrimenti è presente nei capoluoghi delle quattro province catalane, Barcellona, ​​Tarragona, Lleida e Girona, nonché a Vic, Unipreus controlla, oltre ai sette punti vendita Wala esistenti, un punto vendita con il marchio Unipreus Moda e un altro con il marchio Prilow, entrambi a Lleida . .