Una radiografia della situazione idrica in Andalusia nello “spazio protetto”? Dal canale Sur

Sur TV va in onda oggi, domenica 11 febbraio (alle 11:00).”Spazio protetto“, che effettuerà radiografie approfondite sulla situazione idrica in Andalusia impatto Chi ha il siccità Nel Bestiame e agricolturae problemi di approvvigionamento umano, con oltre un centinaio di persone che attualmente soffrono di restrizioni. Inoltre, altri temi del programma saranno lo studio dei fondali marini andalusi e gli strumenti per il monitoraggio della salute delle foreste.

Il primo rapporto sarà Dedicato all'economia bludove si recherà la squadra Capo di GataDove sono in corso studi per caratterizzare alcune delle sue grotte Scopri di più sui fondali marini costieriE le sue risorse per poterlo organizzare.

Quindi il programma verifica Impatto della siccità e del cambiamento climatico Problemi nella disponibilità d'acqua nei vari canali andalusi Qualità dell'acqua Per il consumo e il ruolo che Impianti di dissalazione dell'acqua Per il consumo umano in Andalusia.

Infine viene mostrato lo “Spazio Protetto”. Sistemi utilizzati dagli specialisti del Ministero dell'Ambiente per monitorare lo stato di salute delle foreste L'Andalusia e i suoi diversi ecosistemi naturali, che si estendono su una superficie di 4,5 milioni di ettari, quasi la metà del territorio della comunità. Questa è la rete SEDA, Monitoraggio dei dannie rete FIFO, da Allerta fitosanitaria.

Data di trasmissione: domenica 11 febbraio 2024, a partire dalle 11:00 su Canal Sur Televisión.