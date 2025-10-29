Una ragazza di 17 anni è stata uccisa da uno squalo su una famosa spiaggia turistica in Australia il lunedì, che rappresenta il terzo attacco assassino in meno di sei settimane.

I servizi di ambulanza nel Queensland hanno risposto a un “pericoloso incidente del morso di squalo” che coinvolge un’adolescente non identificata nella famosa spiaggia di Wooim, a nord di Brisbane, intorno alle 16:45 ora locale, Ambulance Services ha detto in un post su X.

I paramedici si precipitarono sulla scena, ma non furono in grado Sydney Morning Herald Ho menzionato. I punti vendita locali hanno detto che la ragazza stava mordendo il braccio.



Una ragazza di 17 anni è stata uccisa da uno squalo mentre nuotava al largo dell’isola di Prix in Australia lunedì. Getty Images/istockphoto

La ragazza nuotava a circa 100 iarde dall’isola di Prix quando si svolgeva l’attacco, secondo il porto.

Il porto ha detto che l’acqua vicino alla spiaggia è protetta dalle linee drammatiche, ed è barili installati sul pavimento del mare con ganci esca per servire come misura di controllo dello squalo.

Quindi vengono eliminati alcuni tipi di squali quadrati, mentre altri vengono lanciati altrove.

Tra le vittime dei moderni squali locali ci sono l’altro uomo di 28 anni, Lance Applebi, che è stato ferito da un pesce mentre navigava a Granite Beach, nello stato dell’Australia meridionale, il 2 gennaio, Ho menzionato il Guardian.



La tragedia rappresenta il terzo attacco di squalo assassino in Australia in meno di sei settimane. Getty Images/istockphoto

L’uomo scomparve prima che i soccorritori potessero localizzare e annunciava di essere morto alla fine dopo una ricerca di cinque giorni,

Qualche giorno fa, il 28 dicembre, uno squalo assassino, Luke Wolford, 40 anni, era sul collo mentre cacciava al Queensland National Islands Park, che si trova sulla Grande Reef, La società di trasmissione australiana ha detto.

I rapporti sono aumentati sugli squali mortali negli ultimi due anni in Australia, con cinque attacchi dalla sua costa nel 2023, di cui tre erano fatali, fatali Ho menzionato la CBS News.

Ci sono stati più di 1.200 squali in Australia dal 1791, di cui oltre 250 (più del 20 %) assassino, secondo un database nazionale.