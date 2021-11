Una riunione d’emergenza del Gruppo dei Sette per affrontare la variabile “Covid Omicron”

Il governo del Regno Unito si è riunito lunedì Riunione urgente dei ministri della salute del G7, che riunisce le sette maggiori economie mondiali, per affrontare Un nuovo tipo di corona virus È stato scoperto in Africa, omicron.

Sotto la presidenza britannica, lunedì 29 novembre si è tenuta una riunione urgente dei ministri della salute del G7 per Discussione su omicron .evoluzioneIl portafoglio di assistenza sanitaria e sociale, guidato da Sajid Javid, afferma in una breve dichiarazione.

La nuova variante omicron

Regno Unito Confermato finora Tre vantaggi della variante Covid-Omicron. La nuova forma del coronavirus scoperta in Africa è in fase di sperimentazione anche in Francia. Le autorità francesi hanno riferito di aver monitorato otto casi sospetti del virus Corona di tipo Omicron, dopo che il ministro della Salute ha ammesso ore fa che la scoperta del primo caso è stata una “questione di ore”.

Poiché questa variante è stata scoperta in Africa, I paesi stanno agendo. La Commissione Europea mette in guardia contro questa nuova alternativa e chiede un’azione imminente contro la nuova alternativa al Covid-19: “agire molto rapidamente, con decisione e unita”, come ha espresso il Presidente, Ursula von der Leyen, ribadendo la necessità di “Vaccinazione, vaccinazione, vaccinazione”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è più cauta e chiede tempo per analizzare la nuova alternativa al Covid-19: “Le analisi mostrano che ha Un gran numero di mutazioni che richiede uno studio approfondito.