Una roccia spaziale che entrasse in collisione con Apophis colpirebbe l’asteroide con la Terra nel 5% dei casi, dice l’astrofisico | Internazionale | notizia

Una collisione inaspettata di una roccia spaziale con Apophis metterebbe questo grande asteroide, che si avvicinerà alla Terra nel 2029, in rotta di collisione nel 5% dei casi esaminati.

Questa è la conclusione della nuova ricerca condotta dall’astrofisico Paul Weigert dell’Università dell’Ontario Occidentale su questo asteroide di 335 metri, il cui improbabile impatto potrebbe causare gravi devastazioni.

L’asteroide 99942 Apophis, che si trova vicino alla Terra, passerà vicino al nostro pianeta nell’aprile 2029. Molte osservazioni e calcoli rivelano che sta per passare a decine di migliaia di chilometri dal nostro pianeta.dettagli stampa europea.

Tuttavia, i calcoli del percorso di Apophis fino ad oggi non hanno preso in considerazione la possibilità che si tratti di Apophis Potrebbe essere colpito da un piccolo asteroide o meteoritecome quelli che a volte colpiscono la Terra inaspettatamente e vengono osservati sotto forma di meteore o meteore.

La probabilità che un piccolo asteroide venga deviato in modo significativo è molto bassa. “È solo la natura insolita di Apophis che ci spinge a considerarlo qui in dettaglio, per poter meglio comprendere il suo movimento futuro.“Weigert avverte.

Questo nuovo materiale è stato accettato dalla rivista Giornale di scienze planetarieUno studio peer-reviewed stima che le probabilità che Apophis venga significativamente distorto da un tale impatto sono meno di 1 su un milione, e solo 1 su un miliardo che l’inclinazione sarebbe pericolosa per la Terra.

L’analisi esamina anche come e quando la deviazione da Apophis diventa evidente agli osservatori a terra e come le osservazioni telescopiche possono essere utilizzate per valutare se Apophis ha deviato o meno.

Per determinare la possibilità che Apophis devia da un percorso che potrebbe scontrarsi con la Terra, sono stati esaminati migliaia di scenari ipotetici. Un semplice cambiamento di velocità o “spinta” è stato applicato ad Apophis da una direzione casuale e in un momento casuale. L’effetto di questo miglioramento sulla distanza di Apophis dalla Terra è stato poi esaminato in prossimità del momento dell’avvicinamento della Terra nell’aprile 2029.

La probabilità del primo impatto è inferiore a una su un miliardo

È stato scoperto che pulsazioni sufficientemente grandi (con una variazione di velocità di oltre 5 centimetri al secondo, sotto forma di “filigrana delta”), corrispondono all’impatto di un asteroide con un diametro di 3 metri o più su Apophis , Possono rivolgere Apophis verso la Terra nel 2029Ma le probabilità che si verifichi un simile impatto sono meno di una su un miliardo, ben al di sotto della soglia di rischio di uno su un milione tipicamente adottata per valutare i rischi di impatto di asteroidi.

Lo studio mostra l’impatto della collisione di un asteroide con un diametro di 3 metri, generando un impulso di 10 centimetri al secondo su Apophis. Tra il 2021 e il 2029.

L’animazione mostra centinaia di scenari ipotetici, in cui l’impatto avviene in un momento e da una direzione casuali. Il 5% dei casi che potrebbero provocare una collisione al suolo sono identificati con una griglia arancione. Il nome Apophis è evidenziato in verde.

“Sebbene l’impatto di un asteroide che possa deviare Apophis abbastanza da essere pericoloso sia una possibilità teorica, impatti abbastanza grandi su Apophis sono estremamente rari, e si stima che ci sia solo una possibilità su un miliardo che un simile risultato si verifichi. ” riassume Weigert.