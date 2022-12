Una serie che scomparirà da HBO e dovrai vederla

queste Programmi che scompariranno da HBO Lo faranno per vari motivi. Alcuni lo faranno perché il loro contratto è scaduto, altri perché hanno nuovi piani di distribuzione e altri perché non hanno avuto il successo sperato. Tuttavia, ognuno di loro è molto prezioso e interessante, oltre a soddisfare gusti diversi, lo sei anche tu Ti consigliamo di vederli prima che scappino da questo piattaforma di corsa.

Inoltre, molti di questi casi Programmi che scompariranno da HBO Devono farlo con la fusione che stanno per fare HBO S Scopertache include diverse sparizioni Film e serie HBOoltre alla cancellazione di alcuni prodotti, in attesa di un’offerta più forte rispetto all’offerta attuale di entrambi i canali separatamente.

Probabilmente ricorderete la prima vittima di questo affare, quella famosa Film Batgirl Non ha mai visto la luce del mondo, perché le sue riprese non potevano finire fino a quando Scoperta Warner Brothers (La società nata dalla fusione tra Media Warner S Scoperta, Inc.) ha annunciato che con questa fusione la premiere sarebbe stata cancellata.

Come questo caso, ce ne sono molti altri, ma la buona notizia è che sei ancora in tempo per godertelo Programmi che scompariranno da HBO.

cresciuto dai lupi

Contenuto Questo contenuto può essere visualizzato anche sul Sito Origina desde.

Questa serie è nota per i suoi simpatici personaggi che sono riusciti ad attirare l’attenzione di molti spettatori. La storia racconta che dopo che la Terra è stata distrutta da una guerra di religione, c’è un futuro su un pianeta sconosciuto in cui due robot sono responsabili della cura e dell’educazione dei bambini umani che dovrebbero iniziare una nuova civiltà, ma sì, lo sono. Tutti atei. Dopo due stagioni, la serie è stata cancellata e presto Scomparire da HBO.

Mondo occidentale