Una serie di incisioni paleolitiche “rare” sono state scoperte in una grotta 14.000 anni fa

Un gruppo di ricerca poliedrico ha scoperto significative incisioni paleolitiche all’interno di una grotta durante l’età della pietra sulla costa adriatica della Puglia, parte dell’Italia sudorientale.

Secondo il suo studio, Pubblicato Nell’antico diario, la prima testimonianza di arte rupestre nota come Grotta Romanelli è stata registrata nel 1905. Tuttavia, da quando il team ha iniziato a scavare nel 2016, hanno scoperto una serie “rara” di incisioni che rappresentano una forma geometrica. Come alcune forme zoomorfe, principalmente pavit e uccelli sono figure appartenenti a una tradizione artistica che si estende dalla penisola iberica alla Francia, ma non ancora conosciuta in territorio italiano.

Dall’analisi dei frammenti ritrovati, i ricercatori sono riusciti a identificare un padiglione con corna piene di linee parallele sulla testa e sul dorso e una grande quercia, rara rappresentazione di un uccello ritenuto una specie. Ora estinto. “L’immagine delle alghe è un oggetto molto raro nell’arte paleolitica”, spiegato Dario Sikari, coautore dello studio, ha detto ad ARTnews.

Durante le indagini, gli scienziati hanno trovato diversi profili di scanalatura nelle 31 unità grafiche analizzate, il che suggerisce l’uso di almeno quattro diversi strumenti e tecniche di incisione. Inoltre, hanno applicato dei pennarelli a pigmenti naturali chiamati latte di luna direttamente sulla roccia con le dita.

Dati ottenuti durante la datazione al radiocarbonio, si dice che la grotta abbia abitato diverse migliaia di anni tra 14.000 e 11,00 anni fa, fornendo prove dell’esistenza di un “polichimico grafico che registra vari episodi artistici” durante quel periodo.

Queste somiglianze, hanno concluso gli accademici, erano “nuove domande sulle dinamiche delle dinamiche sociali e sulla generalizzazione della teoria del ritratto nel Mediterraneo”.

