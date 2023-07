Una storia di ambizione, fama e successo

Su questo non ci sono dubbi Città di Los Angeles Conosciuti in tutto il mondo come oggetti di scena per film di ogni genere: dalla fantascienza a quelli non infantili Ritorno al futuro (1985) per la storia d’amore lanciata da Richard Gere e Julia Roberts in Bella donna (1992). Ed è che la fortuna e le circostanze hanno trasformato una zona dove in passato c’erano solo pastori, contadini e briganti, in una sorta di Mecca dell’industria cinematografica.

Mentre prima le stelle si vedevano solo nel cielo notturno non ancora inquinato dalle luci della città, anche adesso E’ possibile ammirarli a terra, con i nomi incorniciati Vere e proprie leggende viventi del grande schermo.

Ma per arrivare a ciò che oggi conosciamo come Hollywood Bisogno di tornare indietro nel tempo 100 anni fa: 13 luglio 1923 Davanti alla città è stato posto un simbolo che avrebbe dato il nome a una zona di Los Angeles in cui attori, registi e sceneggiatori hanno viaggiato – e continuano a farlo – per inseguire i propri sogni.

Dopo Il famoso segno di Hollywood Questo dà un senso a Mount Lee che nasconde storie di fama, denaro, morte e declino, ma anche di Prosperità, sviluppo ed esplosione artistica. Con l’obiettivo di durare solo 18 mesi, la creazione dell’annuncio è riuscita a consolidarsi definitivamente ai vertici dell’immaginario collettivo della società come marchio sinonimo di successo.

Prima “Insegna di Hollywood”

Hollywood sta al cinema Londra come il punk o Parigi alla moda: l’epicentro della maggioranza Casi di prestigio e fama. Ma prima che la crescita arrivasse in città, Los Angeles era solo un terreno vuoto.

Non ci volle molto perché gli investitori, che all’epoca si concentravano principalmente sulla costa orientale del paese, se ne rendessero conto. Il clima caldo e secco della California – e in particolare, Los Angeles – potrebbe essere attraente per la costruzione di quartieri. Così, il mercato immobiliare nella regione è cresciuto vertiginosamente alla fine del XIX secolo, e poco a poco stava disegnando i confini del nuovo urbanismo; Tra questi c’è Hollywood.

Hollywood la pellicola Giulio Cesare (1952) è stato girato a Los Angeles. Sullo sfondo di questa foto scattata durante le riprese,Segno di Hollywood“. READ Dolly Parton abbandona la corsa alla Rock and Roll Hall of Fame: "Non me lo merito" Clicca sulla corda

Col passare del tempo, la città ha continuato a crescere, sebbene fosse ancora per certi aspetti All’ombra di altre grandi città come New York o New Jersey, che ha saputo rilanciare la sua economia grazie all’arrivo di un gran numero di immigrati. Tuttavia, la piccola decisione presa dallo studio di Chicago Nestor Film Company ha segnato un punto di svolta nella popolarità di Los Angeles. La società è stata costretta a farlo Viaggia verso ovest per completare una ripresa Conte di Montecristo (1908)Si è subito sparsa la voce che l’enclave era l’ideale per le riprese, soprattutto a causa del paesaggio e delle molte ore di luce solare.

Con ciò, nel 1912, Hollywood non è più il posto tranquillo dove ho iniziato.. Nel corso dell’anno, 15 studi cinematografici indipendenti si sono trasferiti in città, trasformando vecchi fienili in set per molti film di successo.

L’insegna più famosa della città

Bisognerà attendere il 1923 per realizzare quello che diventerà un simbolo della città e dell’industria, il progetto è stato realizzato da Harry Chandler, direttore della Times di Los Angelese obiettivi Promozione di un nuovo quartiere residenziale in fase di sviluppo nelle colline di Hollywoodche chiamano “Hollywoodland”.

Progettato da Thomas Fisk Goff, il gigantesco cartellone pubblicitario con il motto “Ambiente straordinario, niente costi costosi in collina”, ogni lettera è alta 15 metri e larga 9 metri.

Il piano iniziale, come con quasi tutte le campagne pubblicitarie, era di mantenerlo fino a quando non avesse raggiunto l’obiettivo di attrarre un numero sufficiente di potenziali residenti nell’area. Tuttavia, l’industria cinematografica che Ha già vissuto la sua età dell’oroha saputo riconoscere il valore del marchio e garantire che fosse permanente e rappresentasse non solo il nuovo sviluppo, ma anche Uno stile di vita cittadino che aspira a diventare un riferimento globale Per un settore che finora ha puntato gli occhi sull’Europa.

Simbolo di declino e rinascita

E anche il piccolo schermo dedica parte della sua storia a questo segno iconico. Negli anni ’30, dopo aver trascorso ogni anno della sua carriera nell’industria automobilistica, divenne un uomo d’affari senza di me visto l’opportunità di Guidare lo sviluppo delle trasmissioni televisiveun dispositivo che aveva appena 4 anni.

Quindi, installami accanto a “Insegna di Hollywood” L’antenna W6XAO, che nel 1939 era già la torre di trasmissione televisiva più alta del mondo e ha inaugurato una nuova era nella storia di Hollywood. Questa tecnologia ha permesso Trasmette a livello nazionale una vasta gamma di programmi, comprese esibizioni dal vivo in studio che sono state anche filmate in remoto; La cosa che salvò dalla sventura i soldati che, dopo poco più di 10 anni, tornarono lacerati dalla guerra e Hanno cercato distrazioni in quella piccola “stupida scatola”. – come lo chiamavano alcuni sociologi del XX e XXI secolo – forniva film e programmi di intrattenimento giorno e notte.

Non era così Collega il giovane piolo, condannato a morte a Hollywood. e questo è Il sogno di tutti di diventare una star del cinema non si è avverato Quelli che hanno provato. Incoraggiata dal suo successo a Broadway, l’aspirante attrice voleva fare il salto sul grande schermo, e quale modo migliore per farlo se non a Los Angeles. Sfortunatamente, non è riuscito a fare colpo e il volto oscuro di Hollywood ha spento la sua luce.

Hollywood Ecco com’era l’insegna di Hollywood nel 1978, prima di essere completamente restaurata. I caratteri “LAND” sono stati effettivamente rimossi qualche tempo fa. Clicca sulla corda

Mentre per molti il ​​segno iconico significava prosperità e proiezione internazionale, per lei il segno rappresentava il fallimento e il rifiuto. fino a notte 18 settembre 1932il cuneo risalì disperatamente la collina, salì la prima lettera del segno, la “H”, e cadde nel vuoto.

L’evento è segnato L’inizio della fase di degrado, il cui massimo declino, come in quasi tutte le parti del Paese, si è avuto negli anni 60. I tassi di criminalità nelle grandi città come Los Angeles sono saliti alle stelle e hanno lasciato il segno nelle infrastrutture, nelle strade e, ovviamente, nelle icone. A questo si aggiunge il massiccio edificio Aveva circa 40 anni e la sua struttura stava iniziando a cedereEra arrugginito, traballante, sul punto di crollare sotto il suo stesso peso. Infatti, la parte superiore della “D” e la terza “O” caddero dal Monte Lee, e non molto tempo dopo un incendiario diede fuoco alla parte inferiore della “L”.

Tuttavia, alla fine degli anni ’70, erano anche uomini d’affari e artisti del grande schermo Hanno messo da parte dei soldi per dare al cartello una seconda possibilità. La Camera di Commercio di Hollywood ha fissato il prezzo di riferimento a un quarto di milione di dollari, e fortunatamente alcuni erano disposti a pagare molto. per ripristinare il distintivo dalla città.

nel 1978, Hugh Hefner ha organizzato una festa di beneficenza al Playboy Mansion Mentre le lettere del poster venivano messe all’asta singolarmente e le star della scena artistica alzavano la mano: la rocker Alice Cooper e la cowgirl Gene Autry, tra gli altri, si appropriavano di alcuni dei pezzi. per circa $ 27.700 ciascuno. Grazie a ciò, nel 1978,Cartello’ Fu scartato e ne nacque uno nuovo, ma continuava a rappresentare la stessa cosa del precedente.

Negli anni successivi, i dintorni di ‘segno di hollywood Sta anche iniziando a crescere: una sovvenzione federale di 90 milioni di dollari ha permesso al distretto di iniziare progetti di sviluppoe questa fu la base su cui fu costruita una delle più grandi città d’America.

Ora il famoso poster Non è più un cartellone pubblicitario, ma è un monumento riconosciuto come punto di riferimento ufficiale dal Los Angeles Board of Cultural Heritage. Come un faro, luceSegno di HollywoodServe ancora come guida per molti Attori e attrici il cui obiettivo è apparire sul grande schermoAnche se con scarso successo. E dopo 100 anni dalla sua costruzione, l’insegna è diventata a metafora universale Di ambizione, successo e glamour un sogno chiamato Hollywood.