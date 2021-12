Una vecchia fattoria di Barcellona si trasformerà in uno spazio per bambini

Nuova vita per l’azienda agricola Can Miralletes sempre più vicina. Il Comune di Barcellona ha bandito da anni i lavori per convertire questo edificio vuoto in una struttura pubblica per bambini e usi associati del parco poiché si trova nel quartiere di Camp de Larpa del Clute, a Sant Martí. Consistory stima che i lavori inizieranno a marzo, pochi mesi dopo che dovrebbero essere pronti i permessi tecnici. I lavori dovrebbero durare circa sei mesi e costare circa 800.000 euro.

Il casale risale al 1700 ed ha una superficie di circa 300 mq dislocati su due piani con tetto rettangolare. Per accogliere usi futuri, la proprietà sarà completamente rinnovata. La procedura consisterà nel rinforzare la struttura mantenendone l’aspetto estetico, oltre che nel fissaggio del tetto e nell’utilizzo delle travi in ​​buono stato. La ristrutturazione interna comprenderà diverse sale polivalenti con un nuovo call center e si proporrà di ripristinare il vano scala originario e installare un ascensore.

I vicini avvertono del degrado del giardino in cui si trova il vecchio palazzo



Per quanto riguarda l’esterno, sono previsti piccoli interventi per adeguare il livello di accesso alla porta dell’edificio. L’intervento fa parte di un accordo tra Comune ed ERC per destinare 30 milioni di euro a progetti di prossimità nelle regioni.

L’agriturismo si trova nel Parco Can Miralletes, nella regione di Sant Martí Xavier Cervera

Lo spazio sarà dedicato alle famiglie con bambini con attività, giochi e laboratori legati alla natura, al clima e alla sostenibilità, secondo fonti comunali. I vicini chiedono anche che questo spazio sia considerato per altri usi. “Il progetto è stato ritardato dopo anni di difesa, anche se siamo contenti. Sarebbe bello destinare una delle stanze al piano superiore alle organizzazioni giovanili”, osserva Miquel Catasús, dell’Associazione dei vicini di Clot-Camp de l’Arpa.

I vicini avvertono del deterioramento dei giardini Xavier Cervera

La costruzione era sul punto di scomparire negli anni ’70 per costruire appartamenti in giardino, ma la pressione del quartiere lo ha impedito. La casa è stata espropriata dal governo municipale negli anni ’90, dopodiché sono stati aperti i giardini, conosciuti come la fattoria.

L’agriturismo è stato utilizzato l’ultima volta come ristorante con il mio franchising ed è chiuso da anni. La data della sua costruzione è ancora leggibile sul portone d’ingresso principale: 1736. Oggi questa testimonianza del passato agricolo del quartiere mostra un aspetto disabitato con numerose iscrizioni sulla facciata. Nel 2018, Can Miralletes avrebbe dovuto iniziare a funzionare come libreria di giochi, ma varie battute d’arresto ne hanno ritardato il recupero.

Danni ai mobili in giardino Xavier Cervera

Oltre a ristrutturare la casa, i vicini e l’Associazione delle famiglie studentesche (AFA) della scuola pubblica Can Miralletes, situata vicino al parco e utilizzata come spazio educativo, chiedono al governo municipale di riparare e mantenere adeguatamente questo verde con una superficie totale di 4.953 m2.Infatti, hanno protestato già all’inizio dell’anno contro la retrocessione.

Gli utenti del parco hanno segnalato che alcuni punti sono pericolosi Cristobal del Pino

“Vogliamo che vengano effettuati gli investimenti necessari e che l’intero progetto venga completato il prima possibile”, afferma Katas. “L’accesso alla scuola è vicino ai giardini e siamo preoccupati per la loro manutenzione e pulizia. I topi sono stati infestati, parte dei mobili è danneggiata e alcune aiuole sono molto trascurate”, ha affermato Eduardo Muñoz, dell’AFA di Can Miralletes. Da parte sua, il consiglio comunale prende atto che la stesura di tale progetto è in fase di gara.