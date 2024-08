Una volta che una persona non vuole essere “paga per vincere”

Nell’industria dei videogiochi ci sono consegne di cui puoi usufruire gratuitamente, sebbene abbiano un modello di business in cui vendono cosmetici o carte da battaglia, dove abbiamo visto alcune storie di successo come fortniteLeague of Legends, tra gli altri. Tuttavia, altri titoli hanno recentemente debuttato. Gioco gratuito Che si sta facendo strada sul mercato, e uno in particolare Non vuole essere classificato come A Paga per vincereche riguarda Un essere umano.

Questo titolo è un gioco di sopravvivenza multiplayer a mondo aperto arrivato il 9 luglio ed è un mix tra Minecraft, Ruggine E cosa avrebbe potuto essere Il giorno precedente. Tuttavia, poiché è gratuito, alcuni articoli sono in vendita con denaro reale È limitato solo ai cosmetici nel titolo. Ciò ha spinto la comunità ad esprimere la propria soddisfazione per questa decisione e a sottolineare “E’ troppo bello per essere vero“nelle recensioni di Steam.

Anche Su RedditUtenti Si chiedono quale sia il truccoe non riescono a credere come possano godersi un titolo al 100% senza spendere un solo peso. Inoltre, lo confrontano con Zona di guerrache, pur essendo anch’esso gratuito, ha dietro di sé alcune delle sue migliori armi”.Pagamento a pagamento“, che si ottiene tramite il passaggio di battaglia.

Un essere umano Anche lei lo ha fatto abbonamento stagionale, Questo è limitato solo ai cosmetici di gioco. Anche i suoi sviluppatori hanno commentato la cosa.”Non ci sarà mai una paga per vincere“E”Giurano su Dio che non lo faranno“, In Una delle interviste Che è stato implementato all’inizio dell’anno. Questo gioco è uno dei grandi giochi su Steam, con 103.967 utenti attivi secondo SteamDBÈ stata una delle cose che ho apprezzato di più della piattaforma Valve, oltre ad aver ricevuto recensioni entusiastiche.Per lo più positivo“.

Vale la pena notare che il titolo contiene una versione per iOS E Androide; Tuttavia, questo Non ha lo stesso successo della sua controparte per PCperché la prestazione non è la stessa Come giocare Non può essere paragonato alla versione Steam. Tuttavia, è un'alternativa per il divertimento mobile.





Una volta umano È disponibile su PC, iOS e Android. Al momento non è noto se la consegna raggiungerà console come PlayStation 5, Xbox Series