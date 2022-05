Un’alimentazione sana da tic-tac-toe durante l’infanzia

Dopo mesi senza vedersi di persona, in quell’eccitante mattina di settembre, Christina si è riunita con i suoi studenti dai dodici ai tredici anni: “Sono cresciuti e lo scatto di crescita è stato notevole. Alcuni hanno anche guadagnato molto di peso”, spiega questo insegnante di Barcellona. “Questo è più o meno normale, con l’attività fisica interrotta a causa della reclusione. Ma la colpa non era solo per mancanza di attività, è chiaro”.

La necessità di inculcare sane abitudini di vita fin dalla giovane età è capitale. Questo è stato esattamente ciò che si è riflesso nel convegno Feeding the Change #Education in Health, organizzato da Danone, il 29 marzo. Questo evento si tiene con lo scopo di condividere gli obiettivi che cercano di promuovere un’alimentazione sana che promuova una migliore alimentazione per i bambini in futuro.

Si stima che l’80% degli adolescenti obesi diventeranno adulti obesi, secondo SEEDO

Per invertire i numeri di una delle attuali principali crisi di salute pubblica come l’obesità infantile e adolescenziale, le famiglie e le scuole giocheranno un ruolo chiave, ma “il problema deve essere affrontato in modo olistico e per questo abbiamo bisogno del coinvolgimento dell’industria”, ha osservato la dott.ssa Maria Neira, direttrice del Dipartimento di sanità pubblica e ambiente dell’OMS, sull’obesità bambini.

Se risuona sulle pareti di questo evento dalle voci di esperti come i creatori di Malasmadres o Boticaria García, le famiglie devono prendere sul serio il cibo e, ad esempio, coinvolgere i bambini in cucina e in un acquisto programmato, un’altra conseguenza è meno importante : l’industria si rende conto sempre più del peso dei suoi messaggi e della responsabilità sociale che porta con sé, soprattutto in una casa più piccola.

Il gruppo IFA offre una varietà di prodotti freschi nei suoi supermercati e la Disney ha collaborato con marchi alimentari come Danone per rendere le opzioni alimentari sane più attraenti per i bambini.

Inoltre, il consumatore diventa ogni giorno sempre più esigente. Quindi, l’industria alimentare ha lavorato insieme per un po’. Ad esempio, il gruppo IFA ha deciso da tempo di ampliare la gamma di prodotti freschi che sarebbero stati offerti nei suoi supermercati. Riconoscendo il suo potere mediatico, la Disney ha pubblicato guide nutrizionali che delineano le sue regole interne su come partecipare ai prodotti alimentari.

Coinvolgere i bambini in cucina o nella spesa sono modi per incoraggiare un’alimentazione sana Danone

Poi sono arrivate le sue alleanze con i marchi di alimenti e bevande, come quella che ha portato alla nascita dei biberon FontVilla in edizione limitata, con l’etichetta di Topolino, per favorire l’idratazione dell’acqua minerale naturale tra i più giovani.

Il caso Danone: lavorare con un team multidisciplinare di esperti in nutrizione, ascolto attivo dei consumatori e innovazione

I più piccoli preferivano frutta o verdura decorata con i loro personaggi preferiti ai pasticcini serviti in piatti noiosi e disadorni. Perché scegliere, allora, tra divertente o salutare, tra zucchero o gusto? Per Laia Maas, Direttore Affari Societari di Danone Iberia, “La sfida della pubblicità per bambini non è nel canale, ma nel messaggio. Il divertimento fa parte dell’apprendimento. L’utilizzo di pubblicità positiva può aiutare a guidare il cambiamento che migliora l’alimentazione infantile”.

In questo senso, Danone rivendica un modello di co-regolazione che mette la pubblicità al servizio della salute e aiuta a favorire il consumo di cibi sani tra i più piccoli. Già da tempo l’azienda utilizza nello yogurt naturale i personaggi preferiti dai bambini per favorire la scelta dei bambini e abituare il palato a cibi senza zuccheri aggiunti. Ora, Danone ha fatto un altro passo verso una sana alimentazione.

Tutti i tipi di yogurt soddisfano gli standard nutrizionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Lo ha fatto realizzando la riformulazione di tutti i prodotti per l’infanzia secondo gli standard nutrizionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomandano, nel caso dei latticini, un consumo limitato di grassi e zuccheri. Tutti gli Yogurt Danonino, Actimel Kids e Danone Kids’ si adattano davvero a questi luoghi: nello specifico, un totale di 10 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto, pur mantenendo lo stesso sapore che i più piccoli amano senza l’aggiunta di dolcificanti artificiali.

Ciò è stato ottenuto grazie a un investimento di 1 milione di euro in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni, lavorando con un team multidisciplinare di oltre 20 esperti di nutrizione per otto anni e ascoltando attivamente le esigenze dei consumatori. Tuttavia, questo impegno per una dieta sempre più sana risale a molto tempo fa, poiché dal 2014 Danone ha ridotto del 30% lo zucchero aggiunto nello yogurt e nel latte fermentati quotidianamente.

Danone offre opzioni sempre più salutari e attraenti per i bambini Danone

Attualmente, il 90% del portafoglio di Danone in Spagna è compatibile con prodotti sani per il consumo quotidiano, quasi il 50% delle referenze disponibili sul mercato sono senza zuccheri aggiunti e uno su cinque è yogurt naturale (latte, lievito e nient’altro), un prodotto in crescita quella parte è impegnata per l’azienda. In effetti, Spiderman ha detto: “Con tutto il grande potere (come quello dell’industria alimentare) derivano grandi responsabilità”.