Dopo aver realizzato una trilogia di titoli esclusivi per le console Sony, Quantic Dream ha deciso di entrare nel processo di sviluppo autonomo e multipiattaforma. Parte di ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con la società cinese Netease, che ha acquisito una partecipazione di minoranza nelle azioni della società.

Ora, dopo il notevole annuncio di Star Wars Eclipseil suo prossimo gioco è ambientato nella saga creata da George Lucas, Sembra che un’altra azienda stia acquistando Quantic Dream Nello stesso anno 2022, Come commentato dall’insider Tom Henderson.

Un’altra società acquisterà Quantic Dream quest’anno

La società che acquisirebbe gli sviluppatori di Heavy Rain o Detroit: Become Human non sarebbe altro che la stessa Netease, che estenderebbe l’attuale accordo al punto da rilevare l’intero studio. Ci vorrà del tempo per sviluppare i negoziati e le ragioni che spingerebbero lo studio a cercare questo accordo sarebbero Sono necessari più fondi per lo sviluppo ambizioso di Star Wars Eclipse.

Quantic Dream ha avuto problemi negli ultimi mesi a trovare personale per lavorare su Star Wars Eclipse, principalmente perché continua Voci e accuse di molestie e risentimento tra il personale dello studio.