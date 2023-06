Un’auto della polizia si schianta con un camioncino della polizia ferito a New York – NBC NY (47)

NEW YORK – Due poliziotti di New York sono rimasti feriti lunedì notte dopo un incidente stradale con la loro auto di pattuglia nel Bronx. Il momento del pianeta è stato catturato da una telecamera di sorveglianza.

L’incidente è avvenuto a Via Ruscello E 149esima strada est A Mott Haven, testimoni oculari dicono che l’incidente è stato assordante.

Il video di sorveglianza mostra il momento in cui l’auto di pattuglia è stata investita Via Ruscello Di fronte al camion, che stava viaggiando sulla 149th Street.Le foto mostrano che gli agenti della polizia di New York stavano guidando nella direzione opposta.

“Li vedo sempre accelerare e penso ‘Perché hanno bisogno di correre così in fretta?'”, ha detto Scott, uno dei testimoni. “

La polizia afferma che gli agenti stavano rispondendo a una chiamata di altri agenti che necessitavano di assistenza vicino alla 162nd Street e Forrest Avenue. Non è chiaro perché questi ufficiali abbiano bisogno di aiuto.

Ma testimoni oculari hanno detto che le due poliziotte che erano nell’auto di pattuglia sembravano soffrire a terra.

Un testimone oculare ha detto: “Sembrava che fosse ferita e potrebbe essere stata ferita molto”.

Il NYPD ha detto che gli agenti erano in condizioni stabili lunedì notte. Il conducente dell’altra auto è rimasto sul posto e non c’è stato alcun crimine.

Testimoni hanno detto che anche l’altro conducente sembrava ferito, ma l’entità delle ferite civili non era chiara.