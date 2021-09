Un’azienda concede un giorno di riposo ai propri dipendenti per assistere alla premiere della quinta stagione de “La Casa de Papel”

Le anteprime di serie e film spesso portano a comportamenti inspiegabili. Chiama al lavoro per richiedere una vacanza maratona infinita di più di 10 ore per non essere vittima di qualche spoiler… La febbre dell’audiovisivo è una delle caratteristiche della nostra società odierna.

oggi è Prima della serie per il successo internazionale comeGame of ThronesOppure “La Casa de Papel” diventa un evento previsto e tracciato in tutto il mondo: i dati di ascolto e l’impatto sui social network parlano da soli e illustrano la portata globale che certe storie di fantasia acquisiscono grazie alle piattaforme flusso.

Senza andare oltre, in India, un’azienda ha organizzato una festa per tutti i suoi dipendenti il ​​3 settembre, segnando l’anteprima mondiale della quinta stagione de “La Casa de Papel”. Il presidente di Verve Logic, Abhishek Jain, ha deciso di battezzare la giornata come “Netflix & Chill day” e ha raccomandato a tutti i suoi dipendenti di prendersi un giorno libero per godersi questa serie straziante.

Casa di carta 5





Leggi anche

Xavier Magraner

In apprezzamento degli sforzi compiuti durante la pandemia

Come ha spiegato lo stesso Jane, il punto di questa misura è un modo per ringraziare i suoi lavoratori per il loro ottimo lavoro e la loro resilienza durante i mesi più duri della pandemia, poiché tutti i dipendenti sono stati costretti a lavorare a distanza dalle loro case.

“A volte i momenti di relax sono le migliori pillole energetiche per il lavoro”, ha espresso Abhishek Jain in una lettera che ha inviato ai suoi dipendenti per far sapere loro la notizia che Netflix ha raccolto sui loro social network. La piattaforma di streaming ha rilasciato le prime cinque stagioni della quinta stagione di “La Casa de Papel” il 3 settembre, anche se per conoscere il risultato finale della serie, dobbiamo aspettare ancora qualche settimana per una nuova puntata.





Leggi anche

Clarion

Consigli per il massimo divertimento

La lettera include anche diversi consigli per godersi i primi cinque capitoli della quinta stagione de “La Casa de Papel” con le massime garanzie. Tra questi, comprare popcorn o accomodarsi sul divano. È anche sorprendente includere un programma dettagliato in modo da poter vedere tutti i capitoli disponibili in un solo giorno e senza perdere alcun dettaglio. Il capo dell’idea e dell’azienda Abhishek Jain saluta in una lettera dei suoi dipendenti l’ormai leggendaria “Bella Ciao” che ancora una volta ha reso popolare questo romanzo spagnolo.

Abbiamo ancora qualche mese per ignorare il risultato finale della serie spagnola Netflix, in particolare 3 mesi, poiché l’episodio finale de “La Casa de Papel” è programmato per essere mostrato in tutto il mondo sulla piattaforma flusso 3 dicembre prossimo. Vedremo cosa prepareranno gli amici di Verve Logic per quel giorno.