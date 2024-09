Un’azienda è pronta a testare il motore di volo in volo

Sono più di 50 anni che cerchiamo di sviluppare un tipo di motore chiamato aerospike che si dimostra promettente Regola automaticamente la tua efficienza In ambienti diversi. Questa alternativa dovrebbe funzionare bene nell’atmosfera del nostro pianeta e nel vuoto dello spazio. Anche se abbiamo testato più volte il concetto del volo acrobatico sulla Terra, non lo abbiamo mai implementato oltre l’ambito del laboratorio.

Polaris sembra determinata a superare questa barriera una volta per tutte. L’azienda tedesca ha completato i test del suo velivolo sperimentale MIRA-Light esattamente un anno fa. Lo scopo di quel veicolo era testare l’aerodinamica e il controllo di volo di quello che sarebbe stato il volo del MIRA I, il primo aereo di prova con motore aeronautico al mondo, ma le cose andarono storte.

Alla ricerca di una seconda possibilità

Il primo test è stato un fallimento. Mira 1, lunga 4,3 metri, Si è schiantato Prima che gli specialisti potessero raccogliere dati sul funzionamento del promettente motore. Ma Polaris ha deciso di passare rapidamente alla fase successiva. L’azienda ha deciso di testare il suo motore aeronautico su modelli Mira II e Mira III Che hanno corpi identici e sono lunghi 5 metri.

Polaris ha già ricevuto le carrozzerie in fibra di vetro per MIRA II e MIRA III circa un mese fa. Subito dopo Annuncialo Verranno avviate le attività di assemblaggio e integrazione di tutti i componenti. Si prevede che ogni aereo sarà equipaggiato con quattro turbine e un motore a razzo lineare. L’inizio dei test era previsto per l’inizio di settembre.



Fusoliere MIRA II e MIRA III presso gli stabilimenti Polaris

Non è stata annunciata una data generale per l’inizio dei test, ma come possiamo vedere, dovrebbero svolgersi durante questo mese. Oltre al processo di assemblaggio, l’azienda aveva anche il compito pendente di acquisire… Licenza richiesta Dalle autorità per poter far volare i loro nuovi veicoli. Se i test avranno esito positivo, ci troveremo di fronte a una pietra miliare nello sviluppo di promettenti motori aeronautici.



Rocketdyne XRS-2200, un motore di volo lineare sperimentale della NASA in fase di test il 6 agosto 2001.

Polaris non è sola in questo progetto. Infatti ha un supporto molto importante. L’azienda ha un contratto di difesa con le forze armate tedesche. Se tutto andrà secondo i piani, nel 2025 dovremmo vedere volare il NOVA, un aereo di 8 metri che servirà da prototipo per un prodotto commerciale. Va notato che ci sono anche altre aziende che lavorano su questo tipo di tecnologia.

In Spagna, ad esempio, si distingue Pangea Aerospace. Questa azienda mira a diventare la “Rolls Royce del settore aerospaziale” e recentemente è riuscita a produrre un prototipo di motore aeronautico in due pezzi in soli 15 giorni grazie all’utilizzo di… Tecnologie di stampa 3D. E i loro piani sono anche molto pericolosi. È in crescita e conta decine di dipendenti sparsi tra Barcellona e Tolosa.

