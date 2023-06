Un’azienda impegnata nella lotta al cambiamento climatico

Il cambiamento climatico crea sfide significative per le aziende che devono adottare misure per ridurre le emissioni e adattarsi a pratiche commerciali più sostenibili. Le aziende possono aumentare la loro resilienza e mitigare gli impatti negativi del cambiamento climatico sulle loro operazioni. Il rilascio di gas serra, come l’anidride carbonica, contribuisce al riscaldamento globale e il loro impatto sta diventando sempre più evidente, dagli eventi meteorologici estremi alla perdita di biodiversità. In questo contesto, ce ne sono sempre di più Aziende impegnate nella lotta al cambiamento climaticoCome nel caso di Banco Santander che, dal 2020, è rimasta carbon neutral nella sua attività. Ciò significa adottare pratiche commerciali più sostenibili, come migliorare l’efficienza energetica, utilizzare fonti energetiche rinnovabili, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere pratiche di consumo responsabile.





Come hai ridotto la tua impronta di carbonio?

Banco Santander misura il proprio impatto ambientale dal 2001. Inoltre, il Piano di Efficienza Energetica e Sostenibilità 2022-2025 Dall’entità comprende più di 100 misure per ridurre il consumo di energia del 2,6% e le emissioni del 35,4%. Nell’ambito della strategia di riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività, le emissioni di anidride carbonica vengono ridotte e compensate 2 Ridurre e gestire responsabilmente i rifiuti e realizzare campagne di sensibilizzazione dei dipendenti sui problemi ambientali. Ogni anno, infatti, lancia campagne locali e globali per sensibilizzare sull’importanza della riduzione dei consumi e degli sprechi. Hanno anche co-localizzato veicoli ibridi plug-in e plug-in nei loro locali e hanno persino sovvenzionato il costo dell’elettricità per i dipendenti. Analogamente, nello specifico in Spagna, sono stati installati 8 megawatt di pannelli solari in vari edifici per l’autoconsumo. il totale, L’88% dell’energia consumata negli edifici aziendali della banca proviene da fonti rinnovabiliche arriva fino al 100% nel caso di Germania, Spagna, Messico, Portogallo e Regno Unito.

Dal 2011, diverse iniziative di efficienza energetica e sostenibilità hanno consentito di ridurre il consumo di elettricità del 33% e le emissioni di anidride carbonica del 71%. 2 e l’80% del consumo di carta.

I clienti hanno un ruolo attivo

Ma l’obiettivo dell’entità finanziaria è più ambizioso e si sforza di essere raggiunto Carbon neutral entro il 2050 Aiutare i suoi clienti a passare a un’economia sostenibile riducendo al contempo la loro impronta di carbonio. Per fare ciò, ha lanciato nel 2022 una funzione innovativa nella sua app e nel suo sito Web in modo che i clienti in Spagna possano misurare la loro impronta di carbonio dagli acquisti effettuati con le loro carte Santander e le ricevute di addebito. Grazie a questa iniziativa, i clienti possono controllare mensilmente la propria impronta di carbonio, espressa in chilogrammi di anidride carbonica equivalente. 2 Viene emesso nell’atmosfera e raggruppato per categorie: cibo, supermercati e acquisti, casa e casa, trasporti e auto, intrattenimento, istruzione e salute, servizi e altro.





Inoltre, i clienti hanno accesso a una serie di consigli ambientali per ogni categoria, informazioni correlate e domande frequenti che li aiuteranno a essere parte attiva nella transizione verso un’economia più sostenibile. Ma oltre a questa funzionalità, i clienti possono fare un ulteriore passo avanti e compensare le proprie emissioni di carbonio collaborando volontariamente a vari progetti che cercano di evitare nuove emissioni o assorbire quelle già emesse, che sono conosciute sul mercato come crediti di carbonio.

Il credito di carbonio è un’unità internazionale che rappresenta la riduzione di un gas serra (GHG). Ogni credito di carbonio equivale a una tonnellata di anidride carbonica 2 Evitalo o assorbilo nell’atmosfera. Questo strumento di compensazione è pensato in Protocollo di Kyoto delle Nazioni Unite. Grazie alla tecnologia blockchain utilizzata, tutte le transazioni di compensazione del carbonio possono essere tracciate, consentendo di garantirne il reale impatto nella lotta al cambiamento climatico.

Questo progetto è un altro passo nella strategia di sostenibilità di Banco Santander, che lo ha reso l’unica entità in Spagna che consente di compensare le emissioni di carbonio generate dall’acquisto di crediti di carbonio attraverso la piattaforma. Clima commerciale e la piattaforma di donazione Mastercard.

Attraverso questa azione, Banco Santander offre ai propri clienti l’opportunità di sostenere iniziative di generazione di energia rinnovabile, la conservazione degli ecosistemi o il rimboschimento delle foreste, nonché l’impatto positivo che ciascuna genera.