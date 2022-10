Uncharted: Legacy of Thieves ha visto l’apertura del peggior PC di Sony

Sconosciuto: L’eredità dei ladri È stato rilasciato su PC (Steam e anche su Epic Games Store, come altri giochi per PlayStation Studios) lo scorso mercoledì. 19 ottobre. Era voto peggiore Playstation Computer LLCeditore di Sony Interactive Entertainment per giochi e reportage per computer VGC. Tuttavia, va tenuto presente che è stato pubblicato nel periodo dell’anno in cui i blockbuster sono usciti per la prima volta.

database autonomo Steam DB installato su 10851 giocatore di punta simultaneo Da Sconosciuto: L’eredità dei ladri. Dio della guerrapubblicato a gennaio, è arrivato 73.529 utenti concorrente. Spider-Man: rimasterizzatolanciato ad agosto, ha raggiunto 66436. seguilo Orizzonte: Zero Dawnagosto 2020, b 56557 giocatori simultanei p Giorni passatimaggio 2021, con 27450 utenti simultanei.

Gennaio, maggio e agosto Mesi meno competitivi In anteprima ad ottobre. Il gruppo ha dovuto affrontare Campagna Da Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)un Gotham Cavalieri in precedenza Racconto di una peste: Requiem, tra le altre versioni. Quando il prossimo 18 novembre pubblicazione Spider-Man: Miles Morales Su PC, possiamo vedere se la premiere nel mese più intenso dell’anno influisca sul successo delle mod per PC per i giochi PlayStation.

Tieni inoltre presente che il resto dei giochi per PlayStation Studios pubblicati su PC lo sono L’inizio di nuove epopee per PS4; Non hanno bisogno di una conoscenza preliminare dei loro personaggi o trame. Tuttavia, questa compilation include Uncharted 4: La fine di un ladro S Uncharted: L’eredità perdutache continua le storie dei primi tre giochi, che non sono disponibili su PC (anche se potrebbero esserlo Gioca nel cloud con PlayStation Plus Premium).

“Sconosciuto: L’eredità dei ladri lui è Un altro buon adattamento per videogiochi dalle console PlayStation al PCSal Gonzalez scrive nel suo libro AnaliticaBasandosi su un gran numero di opzioni tariffarie, Miglioramenti visivi e prestazionali estremamente potenti su tutti i tipi di equipaggiamento Quindi possiamo goderci due lavori molto speciali che abbiamo visto per la prima volta su PS4 e recuperati per la stessa collezione su PlayStation 5″.