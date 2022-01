Undead Labs apre un nuovo studio incentrato su Unreal Engine 5

Come parte di Xbox Game Studios da alcuni anni, Undead Labs ha sviluppato State of Decay 3 per console Xbox e PC. Secondo le ultime indiscrezioni, questo è il terzo capitolo della serie survival non solo Sarà sviluppato in Unreal Engine 5, ma Undead Labs creerà un file Nuovo studio dedicato allo sviluppo su Unreal Engine 5 Per supportare il resto dei team Microsoft.

Almeno, questo è il profilo LinkedIn di Simon Sher, Consulente tecnico per l’animazione demo di Unreal Engine 5 “Il risveglio di Matrix”A cui ha partecipato anche la coalizione. Cher sta costruendo un nuovo studio per Undead Labs a Orlando, in Florida. Questo nuovo studio si concentrerà su Nuova tecnologia di animazione sviluppata in Unreal Engine 5 Per Undead Labs e il resto dei team di Xbox Games Studios.

Sviluppo del nuovo studio Microsoft sotto Undead Labs a Orlando in Florida, Direzione della tecnologia di animazione e animazione in UE5 per “State of Decay 3” di Undead Labs e Microsoft Xbox Game Studios e collaborazione rafforzata nella tecnologia di animazione tra gli studi e le iniziative di tecnologia di animazione Xbox studi di gioco .

Xbox Games Studios sta scommettendo molto su Unreal Engine 5v per i prossimi giochi dell’azienda, come nel caso di Hellblade 2. Inoltre, Il prossimo progetto di intrattenimento Inxile, i creatori di Wasteland 3, e questo State of Decay 3 sarà sviluppato anche in Unreal Engine 5. È possibile che Uno dei miei progetti di giochi compulsivi Approfitta anche del motore di Epic Games.