Un’enorme cometa si sta dirigendo verso la Terra alla velocità di 35.000 km/h, ma la vedremo da lontano

Un’enorme cometa con un nucleo di 129 chilometri di larghezza, diretta verso la Terra alla velocità di 35.000 chilometri orari, ma non rappresenta alcun pericolo: nel 2031 sarà a 1.600 milioni di chilometri dal Sole per tornare al suo posto origine, la nuvola di Oort.

La NASA sta osservando una cometa gigante che si dirige verso la Terra a una velocità di 35.000 chilometri orari. Il suo nucleo ghiacciato è largo 129 chilometri ed è attualmente diretto verso il centro del nostro sistema solare, dove arriverà nel 2031.

Tuttavia, non si avvicinerà nemmeno al Sole, per non parlare della Terra, poiché passerà entro 1,6 miliardi di km dalla nostra stella per continuare il suo percorso nell’universo: tra qualche milione di anni tornerà al suo luogo di nidificazione nel mondo . Nube di Oort.

Le comete che vivono nello spazio profondo sono tra gli oggetti più antichi del sistema solare. Questi “blocchi LEGO” di ghiaccio sono gli avanzi dei primi giorni di costruzione del pianeta.

Sono stati cacciati senza tante cerimonie dal sistema solare in un gioco di gravità tra enormi esopianeti. Le comete espulse si stabilirono nella Nube di Oort, un enorme serbatoio di comete lontane in orbita attorno al Sistema Solare per diversi miliardi di chilometri nello spazio profondo.

Monitoraggio dal 2010

Conosciuto come C/2014 UN271, questo gigante è stato scoperto nel 2010 dagli astronomi Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein, quando si trovava a 4,8 miliardi di chilometri dal Sole. Da allora è stato attentamente monitorato dai telescopi, sia nello spazio che sulla Terra.

La cometa si è diretta verso il sole per più di un milione di anni. Si ritiene che la nuvola diffusa circostante abbia un bordo interno da 2.000 a 5.000 volte la distanza tra il Sole e la Terra.

Il suo bordo esterno può estendersi per almeno un quarto della distanza dalla stella più vicina al nostro sole, il sistema Alpha Centauri.

Le comete della nuvola di Oort in realtà non si sono formate lontane dal Sole, ma sono invece emerse dal Sistema Solare quando le orbite di Giove e Saturno erano ancora in via di sviluppo.

In una dichiarazione, spiegano i ricercatori, le comete lontane tornano indietro verso il sole e i pianeti solo se le loro orbite lontane sono perturbate dall’attrazione gravitazionale di una stella che passa, come accade quando solleviamo una mela da un albero.

orbita ellittica

La cometa Bernardinelli-Bernstein segue un’orbita ellittica di 3 milioni di anni, che la allontana dal Sole di circa mezzo anno luce.

Una cometa fornisce una prova inestimabile della distribuzione delle dimensioni delle comete nella Nube di Oort, e quindi della loro massa totale. Le stime della massa della nuvola di Oort variano ampiamente, fino a 20 volte la massa della Terra.

La nuvola di Oort, postulata per la prima volta dall’astronomo olandese Jan Oort nel 1950, rimane teorica perché le miriadi di comete che la compongono sono troppo deboli e troppo distanti per essere osservate direttamente.

Ironia della sorte, questo significa questo La struttura più grande del sistema solare è quasi invisibile. Si stima che la navicella spaziale Voyager della NASA non raggiungerà il mondo interno della nuvola di Oort per altri 300 anni e potrebbero volerci fino a 30.000 anni per attraversarla. READ Questo telefono cellulare 5G a piena potenza costa meno di 300 euro

prove circostanziali

Prove circostanziali per la nuvola di Oort provengono dalla caduta di comete risalenti a questo sito di nidificazione. Si avvicinano al Sole da tutte le diverse direzioni, il che significa che la nuvola deve essere di forma sferica.

Queste comete sono campioni congelati della prima formazione del sistema solare, conservati per miliardi di anni.