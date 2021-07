Un’enorme esplosione ha travolto il porto principale di Dubai

è un Incendio in un container all’interno della nave ancorata Nel porto principale Dubai, La capitale degli Emirati Arabi Uniti (UAE), l’ufficio stampa degli Emirati ha detto in un tweet questo giovedì, Dopo un’esplosione avvertita in tutta la città.

“L’incendio è sotto controllo e non ci sono vittime o feriti nell’incidente al porto di Jebel Ali”, ha detto. Il team di comunicazione del governo di Dubai mostra il video dei vigili del fuoco che estinguono le fiamme.

Ripresa dei danni al porto dopo l’esplosione

Diverse persone a Dubai hanno pubblicato sui social network video registrati con i loro telefoni cellulari Una grande palla di fuoco di notte. I residenti del quartiere, a circa 25 chilometri di distanza, hanno sentito l’esplosione 23:45, Azienda specifica Andhra.

Un giornalista di agenzia AFP Ha spiegato che almeno tre residenti nell’area in cui è avvenuta l’esplosione hanno riferito che le porte e le finestre delle loro case sono state violentemente scosse dall’esplosione questo mercoledì notte. Disse un abitante del quartiere Medina vicino al porto AFP Ha “visto tremare le finestre”. “Vivo qui da quindici anni e questa è la prima volta che vedo o sento parlare di una cosa del genere”.Aggiunto.

L’entità dei danni al porto e al carico attorno ad esso non è stata immediatamente nota.

Immagini dei vigili del fuoco che operano nei vigili del fuoco

Il porto di Jebel Ali è il più grande del mondo e il più grande del Medio Oriente. Una grande percentuale del petrolio mondiale entra in circolazione lì e serve le merci del subcontinente indiano, dell’Africa e dell’Asia. Gestito da Dubai Ports World, con sede a Dubai, dispone di quattro terminal container completi che possono trasportare le navi più grandi del mondo.

DP World, il quarto operatore portuale più grande del mondo, descrive il porto di Jebel Ali come una “porta di accesso” e un “collegamento chiave nella rete commerciale globale” che collega i mercati orientali e occidentali.

Nel 2009, una collisione tra una nave da carico e una nave che trasportava gas liquefatto ha causato un incendio nel porto, che è stato rapidamente domato senza vittime.

Con informazioni da AFP, AP ed EFE

Continua a leggere: