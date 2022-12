UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya, uno spazio per esperienze di lusso responsabili – Technocio

Questa struttura è un resort all-inclusive, vincitore del premio AAA 5 Diamond Award, che offre esperienze di lusso per soli adulti.

La proprietà della catena alberghiera RCD, UNICO 20° 87° Hotel Riviera Maya, pone un forte impegno per la sostenibilità attraverso politiche e protocolli che le consentono di distinguersi nell’offrire un’ospitalità eccezionale che promuove la conservazione, la protezione e la conservazione delle risorse naturali. attuale e futuro.

Come parte del gruppo selezionato The Leading Hotels of the World, UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya ha raggiunto un’importante reputazione internazionale per la sua eccezionale offerta gastronomica e culturale perfettamente integrata da una serie di pratiche sostenibili che sono una parte essenziale di questo hotel. Queste pratiche o azioni si concentrano su tre pilastri della vera sostenibilità: economica, sociale e ambientale, e coinvolgono tutte le persone che fanno parte del suo ambiente, dai suoi collaboratori ai suoi ospiti.

La proprietà è impegnata nella governance all’interno della sua gestione, raggiungendo vari obiettivi basati su standard e protocolli ben definiti. E anche per sviluppare progetti che mirano a sostenere le comunità locali e nazionali come “Dream Weavers”.

La parte sociale è essenziale per UNICO 20-87º

Un laboratorio di cucito basato sul modello dell’economia circolare, nato per valorizzare i tessuti di questa tenuta e di altri nell’area dell’azienda.

Come divise o tovaglie la cui destinazione finale è una discarica sanitaria, possono trasformarsi in bellissime bambole ispirate al Ma’ax (scimmia ragno in lingua maya).

Una specie endemica del sud del Messico e gli ospiti possono procurarsela.

Sul tema sociale, tra molti altri, esiste un codice etico che presta particolare attenzione alla diversità, all’uguaglianza, all’inclusione e alla non discriminazione. Sono state implementate pratiche di lavoro che cercano di creare un ambiente di lavoro amichevole per tutti, come il monitoraggio costante della sala da pranzo e dei trasporti.

Così come nei camerini per garantire che ricevano tutto ciò di cui hanno bisogno e nelle migliori condizioni per il comfort e la soddisfazione dei collaboratori. Inoltre, l’hotel partecipa a vari programmi di benessere della comunità nazionali e internazionali.

Come rete internazionale di protezione per bambini e adolescenti nei viaggi e nel turismo (ESCNNA-VT). Stringere alleanze con Code/ECPAT, iniziative che concentrano i loro sforzi per affrontare questo importante problema che preoccupa tutti gli attori del settore.

E, ultimo ma non meno importante, c’è il fattore ambientale in cui i visitatori sono più importanti.

