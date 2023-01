Un’immagine maniacale frenetica che puoi guardare su Amazon Prime Video

Qualcosa Howard Hughes quello affascina molti registi. Ha lo stesso effetto inquietante di una fiaba. Pinocchio, dove puoi guardare la biografia del regista e vedere che a un certo punto era interessato a fare un adattamento. Il magnate del regista sembra avere lo stesso status dell’oggetto del desiderio di agire come una storia sulla passione per il cinema.

Quanto a Forse c’è qualcos’altro dietroalmeno se guardiamo ad alcuni dei nomi interessati. Warren BeattyE Michael Mann S Cristoforo Nolan Hanno cercato in passato la possibilità di un film biografico su Hughes (quest’ultimo in particolare ha ancora il film che potrebbe essere “scenario miglioreche ha scritto), ma non è mai stato realizzato. In parte perché Martin Scorsese Sono già riuscito a raggiungere il traguardo con “il pilota“.

Curriculum in volo

recentemente Integrato nel catalogo Amazon Prime Video (Anche se è disponibile da molto tempo su Netflix Quanto a su HBO Max), questo epico film biografico esamina la complessa vita di Hughes e anche di Hollywood negli anni ’20 e ’30. Una grande immagine potrebbe essere una semplice storia d’amore del processo di realizzazione del film, ma alla fine lo diventa Una storia sull’ossessione al momento di farlo.

Leonardo DiCaprio è responsabile della realizzazione di questa figura travagliata, essendo stato coinvolto nel progetto nel 1999 prima dell’arrivo di Martin e quando Mann era ancora all’apice dello sviluppo (è stato sostituito dopo alcune delusioni commerciali). Ci vorrebbero ancora alcuni anni per girare il film, ma sono stati fondamentali, permettendo a DiCaprio di essere solo abbastanza grande Continuare ad essere giovane ma capace di colpire nel segno da adulto.

È forse la collaborazione più importante tra quelle dell’attore e del regista. “Gang di New York“Hanno incrociato le loro strade, h”tardi“È l’apice della loro società (sono disposto ad ammettere che lo è)”Il lupo di Wall Street, ma quanto è buono “il ritardo”). Ma qui la loro unione è finalmente stabilita e come si possono vedere entrambi Modifica le loro abilità per parlare la stessa linguanelle differenze richieste dalla recitazione e dalla regia del film.

“The Pilot”: uno studio consapevole

Sembrano lavorare insieme per enfatizzare la personalità turbata e spezzata di Hughes, che è evidente in Perfezionismo serio Sia nella fotografia che nel pilotare aerei (presente anche nella fotografia), ma si manifesta anche con il disturbo compulsivo con pulizia e germi. Uno studio del personaggio di quasi tre ore in cui tirano fuori l’immagine perfetta di quella Hollywood dorata pur mantenendo una certa convenzione narrativa.

Quest’ultimo aspetto sminuisce in parte l’atmosfera del film, sebbene sia sorprendente in molti modi Limitato al formato CV. Eppure non cade in estremi sgradevoli, grazie al solito ritmo frenetico dei film di Scorsese, al lavoro incessante di DiCaprio o al ritratto grintoso e sorprendente di Robert Richardson che merita uno studio calmo. O, almeno, si può vedere nell’apposito schermo.

In Espinov | Le migliori biografie di tutti i tempi