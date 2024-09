Unione Africana: La Carta per il Futuro rinnova la fiducia nel multilateralismo (+ foto)

L’organizzazione continentale ha ripercorso l’intervento del presidente della Commissione, Moussa Faki Mahamat, al Vertice del Futuro, che concluderà i suoi lavori questo lunedì, durante il quale ha affermato che questa soluzione rappresenta l’impegno di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per la principi di solidarietà, rispetto e tolleranza. Pace, non ostilità, disprezzo e guerra.

Mohamed ha spiegato che questa posizione viene costantemente difesa presso l’Unione Africana. “È quindi nel vostro interesse aderire pienamente ai cinque assi della Carta. Ha sottolineato che le 60 azioni raccomandate dalla Carta e i cinque obiettivi perseguiti dalla Carta digitale globale si sovrappongono alle sette aspirazioni dell’Agenda 2063.

Ha affermato che in ciascuno di questi settori sono state sviluppate strategie che si sono poi tradotte in piani d’azione attraverso la loro attuazione, quest’ultima gravemente colpita dalla mancanza di finanziamenti e da carenze di governance che non ha senso nascondere.

Ha sottolineato che questi problemi sono familiari in Africa e, in alcuni casi, in Asia e in America Latina, esistono situazioni precarie simili vissute dai popoli di quel continente.

Ha sottolineato che “l’Unione africana accoglie con favore la filosofia della Carta che cerca di tenere conto delle specificità dei paesi in via di sviluppo, degli Stati insulari, degli Stati senza sbocco sul mare e dei Programmi alimentari mondiali, la maggior parte dei quali si trovano in Africa”.

Ma ha messo in discussione le modalità per attuare un approccio così globale che includa tutte le sfide attuali e future.

“Spero che questa volta coloro che hanno adempiuto ai propri impegni mantengano i propri impegni e che l’Africa e altre parti del mondo attirino dentro di sé le risorse di intelligenza, motivazione, volontà e solidarietà necessarie affinché emerga il loro salvatore”, ha commentato.

A suo avviso, il mantenimento di un ambiente favorevole e delle condizioni per il successo della rivoluzione digitale sono oggi la chiave migliore per il futuro, ed è un messaggio di rinascita che risuona fortemente tra i giovani africani.

Il diciannovesimo vertice del G20, che si terrà il prossimo novembre a Rio de Janeiro, in Brasile, dove l’Africa sarà rappresentata dall’Unione Africana e dal Sudafrica, si trova di fronte ad una richiesta semplice ma cruciale: trasformare le raccomandazioni del vertice in realtà ed essere coerenti con la speranza di realizzare un futuro migliore. Ha concluso dicendo: I giovani che attentano al futuro.

