United aumenta il volume delle transazioni del 140% e prevede di entrare in tre nuovi paesi

Fintech Younited ha ottenuto un aumento del 140% del volume delle transazioni gestite nel 2021, a 1.200 milioni di euro, e prevede di raggiungere i 2.000 milioni nel 2022.

La società, che ha immesso oltre 150 milioni di euro nel 2021, punta a raggiungere i 5.000 milioni di euro di volume di transazioni arretrate quest’anno. Unit spera anche di raggiungere 1 milione di clienti nel 2022.

Fintech è diventata il “pioniere” del credito istantaneo in meno di cinque anni in Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, con un team di 500 dipendenti. Quasi la metà del volume delle sue transazioni proveniva dall’estero.

Come ha spiegato, la rapida espansione della sua impronta europea è il risultato della decisione di scegliere fin dall’inizio una posizione normativa “strategica”. In qualità di istituto di credito regolamentato approvato dall’Unione Europea, Younited può implementare la sua tecnologia di credito istantaneo in 30 paesi europei.

In questo senso, una delle principali priorità strategiche di Unite è continuare ad espandersi in nuove aree geografiche europee. Con tre nuovi paesi nei prossimi tre anni, Unit servirà l’80% del mercato europeo entro il 2025.

Allo stesso modo, hanno spiegato dall’azienda che la crescita è accelerata per l’effetto moltiplicatore dei suoi legami con i principali operatori di e-commerce, con una soluzione di credito integrata “plug and play” fino a 50.000 euro e 84 mesi di scadenza.

Sfruttando la sua posizione nei nuovi settori dell’elettronica, delle società di telecomunicazioni e delle banche, United si sta espandendo in nuovi segmenti di mercato come l’arredamento per la casa, il lusso, i viaggi, la mobilità e l’economia circolare.

Il CEO e co-fondatore di Younited, Charles Egly, ha osservato che il tasso di sviluppo del fintech dimostra una “perfetta corrispondenza” tra l’offerta immediata di credito e le crescenti esigenze dell’economia digitale europea.

“I consumatori digitali vogliono un’esperienza immediata e semplice, sia alla cassa dai negozi online che direttamente attraverso la nostra piattaforma di credito elettronico. Questo è un importante cambiamento comportamentale. Oggi siamo orgogliosi di essere pionieri e soddisfare questa domanda in rapida crescita e far crescere i nostri clienti community ogni giorno. , con un livello di soddisfazione e lealtà senza rivali”.

Il direttore operativo e co-fondatore Jeffroy Jeju ha aggiunto che il 2021 è stato un importante punto di svolta nella sua traiettoria di crescita. “Siamo diventati il ​​partner di credito istantaneo preferito nei settori dell’elettronica, delle telecomunicazioni e delle nuove banche implementando la tecnologia plug-and-play completamente integrata nei nostri siti partner, come Apple Premium Reseller, Microsoft e Orange. Intendiamo replicare questo successo in altri settori di business ad alto potenziale, come l’economia circolare, per aumentare ulteriormente Accelerare la nostra crescita”.