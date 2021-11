Università Cattolica Vs. 9 ottobre: ​​Orari e canali per l’ultima data per LigaPro 2021 | calcio | Gli sport

La partita si svolgerà domenica allo Stadio Olimpico Atahualpa, a partire dalle 19:00.

Domenica 28 novembre, Universidad Católica e 9 de ottobre giocheranno una partita importante nelle loro aspirazioni di giocare la fase preliminare della Copa Libertadores 2022, allo Stadio Olimpico Atahualpa, nella quindicesima data della seconda fase della LigaPro 2021.

Camerata affronterà la partita con il vantaggio di aver bisogno di almeno un pareggio per assicurarsi la partecipazione al campionato continentale, al terzo posto della classifica cumulativa, con 51 punti, un punto di vantaggio sul rivale al servizio, quinto classificato.

Tuttavia, quelli guidati dall’interim Miguel Rondelli cercheranno la vittoria per assicurarsi la loro partecipazione alla Libertadores dalla seconda fase e non dalla prima fase, un’opzione che dà il quarto posto occupato dall’FC Barcelona, ​​​​che possiede 50 punti, e affronterà Macara.

Per questo lo stratega argentino andrà ad Atahualpa con l’11° Festival, puntando a battere la difesa del 9 ottobre. Cercherà opzioni per i suoi obiettivi con un tridente composto da Lisandro Alzugaray, Juan Manuel Tevez e Walter Schalla, mantenendo l’equilibrio dei centrocampisti Willian Cevallos, Kevin Menda e Facundo Martinez.

Dal canto suo, la vittoria del 9 ottobre è costretto a tornare in Copa Libertadores dopo 36 anni di assenza. Il sorteggio lo costringerà ad aspettare che il Barcellona non batta Macara ad Ambato.

Promosso di recente quest’anno, l’obiettivo di quelli guidati dallo stratega ecuadoriano Juan Carlos Leon non era quello di tornare in seconda categoria. Adesso tocca battere l’Università Cattolica di Quito per qualificarsi al campionato continentale.

Per questo utilizzerà i suoi fuoriclasse, che gli hanno permesso di raccogliere una serie di vittorie in cinque partite consecutive. Il panamense Jose Fajardo guiderà l’attacco insieme a Mauro da Luz, Dani Cabeza e Dani Luna, con il supporto di Jose Cazares e Rene Jaramillo.

L’ultimo incontro tra le due squadre è stato il 19 luglio, con la vittoria per 1-0 del 9 ottobre contro l’Università Cattolica, all’Alberto Spencer Stadium.

Canale per guardare L’Università Cattolica Vs. 9 ottobre

Il gioco verrà trasferito con un segnale da GolTV, il canale che possiede i diritti televisivi di LigaPro 2021.

I tempi per vedere Universidad Católica vs. 9 ottobre