Universoverse, il nuovo progetto della leggenda dei videogiochi: Tony Harman

Universo: il nuovo mondo di Tony Harman

A differenza dei metaversi che sono diventati popolari perché cercano di diventare una sorta di mondo virtuale, l’obiettivo qui è sviluppare videogiochi; Uno spazio in cui è possibile accedere a un gran numero di giochi in modi diversi.

Universoverse mira a diventare una cassetta degli attrezzi di programmazione per gli sviluppatori. Secondo lo stesso Tony, è “come Roblox o Minecraft ma per game designer AAA”. Ciò consente ai creatori di concentrarsi sullo sviluppo dei giochi migliori e pensare al gioco, alle sue dinamiche e alla storia, non alla monetizzazione o al canale di distribuzione.

“L’attuale modello di videogiochi fa sì che le aziende si concentrino sui modelli di acquisizione degli utenti, e sono più interessate a come trattenerli e convincerli a spendere soldi all’interno dei giochi, piuttosto che sullo sviluppo del gioco stesso”, ha affermato Harman. Il suo schema è motivo per monetizzare il gioco.

Per accedere a questo mondo virtuale, devi ottenere un NFT, che a differenza dei formati che sono diventati popolari come pura arte o pezzi speculativi, questo codice è il tuo accesso all’Universo e il tuo personaggio principale. Una volta all’interno, tutti i contenuti grafici, audiovisivi o di sviluppo diventano uno spazio royalty-free.

In qualità di sviluppatore, grafico o scrittore, sarai in grado di sfruttare e completare il personaggio, creare una storia e un’identità per esso, tradurlo nel formato che preferisci e vendere merchandising, fumetti o giochi senza dover pagare Universo.

Inoltre, creando una comunità nel metaverso, i giocatori si trovano all’interno dello stesso ecosistema. In questo modo il processo di acquisizione degli utenti evita intermediari ed elimina le commissioni che addebitano, come fanno Steam o Epic Store, o anche le royalties che devono essere date a motori grafici come Unreal Engine.

Questo per rendere più efficienti le risorse economiche degli sviluppatori, in modo che vengano utilizzate per il mero sviluppo e per evitare altri tipi di problemi. Ad esempio, le ore estenuanti denunciate dai dipendenti di aziende come CD Projekt Red, creatore di The Witcher, Cyberpunk 2077 o Epic Games, per rinnovare costantemente le skin, con il risultato di rilasciare giochi difettosi o incompleti. Tutto per raggiungere le date di rilascio promesse.

Harman ha finito per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il metaverso, gli NFT e i videogiochi. Nasce come reazione alle continue critiche su quale sia lo scopo nella vita di tutti i giorni di possedere questi formati.Perché qualcuno dovrebbe ottenere un NFT o entrare nel metaverso se è qualcosa che puoi goderti di più al di fuori della vita online? Universoverse dà significato a questa domanda e crea una piattaforma completa per i giocatori – sviluppatori e giocatori allo stesso modo – tutto in un unico posto.