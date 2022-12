Uno dalla sandbox, disponibile dal 14 dicembre

Madrid, 5 dicembre (Portaltic/EP) –

Meta ha annunciato che il Nuova sabbierache consente ai giocatori di creare i propri mondi di realtà virtuale (VR), sarà disponibile su Popolazione: una Quindi inizia mer 14 dic Che apre le pre-prenotazioni dallo scorso 11 ottobre.

La modalità Sandbox è uno stile di videogioco che consente ai giocatori di avere una grande libertà di movimento e progressione, di essere creativi nel completare le missioni verso un obiettivo specifico all’interno del gioco.

L’azienda è guidata da Mark Zuckerberg Comprato BigBox VR l’anno scorsostudio di sviluppo Popolazione: unaun “battle royale” in realtà virtuale che presto sarà proprio nuovo aggiornamento Per Meta viewer, Quest 2.

Ciò consentirà agli utenti di “esplorare, costruire e giocare a una varietà di giochi con i propri amici nella realtà virtuale”, ha spiegato la società dal suo account Meta Quest Gaming tramite Twitter.

In questo modo la nuova versione del gioco, disponibile dal 14 dicembre, permetterà di svolgere l’azione in qualsiasi luogo che il giocatore stesso escogita e sblocca Infinita possibilità di scenari e storie.

esattamente come BigBox suggeriscePuò essere giocato in luoghi diversi, da una base lunare, a un villaggio vichingo e persino da un punto in cui non c’è gravità. Il creatore del gioco è stato creato da L’utente è limitato solo dalla sua immaginazioneha aggiunto lo sviluppatore.

📢 Avviso rilascio sandbox • 12.14.22 • 📢 🛠️Sandbox è un creatore di giochi generato dall’utente

Scopri, crea e gioca a un’ampia varietà di giochi con gli amici nella realtà virtuale.

Entra in azione in una base lunare, in un villaggio vichingo e altro ancora! Lanciato il 14 dicembre in accesso anticipato all’interno di Population: One 🚀🗓️ pic.twitter.com/GICpJElrYs —Meta Quest Gaming (@MetaQuestGaming) 2 dicembre 2022

Nello stesso modo, Non devi essere un creatore di mondima gli utenti che lo preferiranno potranno giocare e scoprire mondi attraverso i nuovi giochi della community, senza doverne creare uno proprio.