Uno dei giochi LEGO più originali è oggi gratis su Epic Games Store

Mancano ormai pochi giorni al Natale e l’Epic Games Store continua a viziare tutti i suoi utenti con una bella ondata di giochi gratis. Dopo, dopo Abbiamo ricevuto Wolfenstein: The New Order, In questa occasione, ci viene offerto Un must per i fan di LEGO.

Stiamo parlando di LEGO: Il viaggio del costruttoregiocaci Scarica gratuitamente fino alle 10:00 del 22 dicembre 2022perché ti ricordiamo che verrà dato un altro nuovo gioco e non sarà più disponibile.

Di cosa tratta il LEGO Builder Journey?

Prenditi il ​​tuo tempo per risolvere enigmi liberamente mentre ti immergi nell’idilliaco mondo dei mattoncini LEGO.

LEGO Builder’s Journey è un puzzle game di ingegneria atmosferica in cui a volte dobbiamo seguire le istruzioni… e a volte dobbiamo infrangere le regole.

Il viaggio del LEGO Builder Un gioco originariamente apparso come parte del contenuto del servizio Apple Arcade. Si trova a circa a Il titolo del puzzle ricorda la sua introduzione a proposte molto apprezzate nel mercato indie come Valle dei Monumenti.

Forse il più eclatante Il viaggio del costruttore è che dovrai essere creativo per giocare con i mattoncini a tua disposizione, proprio come faresti con un vero set LEGO.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5 3570k

RAM: 8GB

Memoria: 2 GB

DirectX 10

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960

requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-980

RAM: 16GB

Memoria: 4 GB

DirectX 11

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 2060

Sebbene abbia poche recensioni e alcune contrastanti, L.Il viaggio di EGO Builder Questo è un gioco che ogni fan di LEGO non dovrebbe perdersi. un Un’avventura breve ma molto importante.