Uno dei migliori dispositivi Xiaomi che abbia mai acquistato costa meno di 30€

La lampadina intelligente Xiaomi è completamente configurabile ed è qui per rivoluzionare la tua casa. Puoi creare tutti i tipi di ambienti in modo semplice.

Xiaomi Ha un catalogo in cui puoi trovare dispositivi di tutti i tipi. L’azienda cinese non solo vende smartphoneoltre a braccialetti intelligenti come la mia banda 6E il biciclette elettriche anche Cuociriso che hanno avuto successo. Oggi sono venuta a parlarvi di uno di questi dispositivi smart, è un acquisto di cui sono molto contento.

Il Lampada da comodino Xiaomi Mi 2 È una lampada intelligente dal look semplice che puoi posizionare in qualsiasi angolo della tua casa. Puoi acquistarlo ora sullo Xiaomi Store ufficiale per meno di 30 euro. Avrai la possibilità di configurarlo al massimo per creare ogni tipo di ambiente, e ti parleremo di tutte le sue caratteristiche.

Certo, grazie a Xiaomi puoi divertirti Spedizione veloce, sicura e completamente gratuita, dimentica le preoccupazioni. Inoltre, il servizio clienti è molto professionale.

Questa è la lampada intelligente Xiaomi

come abbiamo detto, Il bel design della lampada da comodino Mi 2 la rende ideale da posizionare su qualsiasi mobile della tua casa. È progettata come una lampada da notte, ma ce l’ho vicino alla TV in soggiorno ed è bellissima.

Puoi controllare dal tuo cellulare grazie all’app La mia casa. scolorimentoE il regolare l’intensitàimpostare un orario per Si accende o si spegne automaticamenteLe possibilità sono tante.

Puoi anche creare file modalità predefinite E aggiungilo ai tuoi preferiti per cambiare l’ambiente ogni volta che ne hai bisogno. Ad esempio, crea una “modalità notte” con luci soffuse o una “modalità cena” con un’illuminazione domestica accogliente. Avrai tutto il controllo e la tua immaginazione sarà l’unico limite.

Se vuoi ottenere il massimo da esso, Abbinare questa lampada da comodino 2 con un altoparlante intelligente è un’ottima idea. È compatibile con i file Altoparlanti di Google o AmazonDevi solo chiedere loro di accenderlo o spegnerlo o attivare una delle tue modalità. “Alexa, accendi la luce”. “Ok Google, accendi la spia arancione e abbassa la luminosità”.

Puoi ottenere uno di questi dispositivi intelligenti davvero utili e non pagare 30 euro. È un ottimo acquisto, te lo dice qualcuno che ha questa lampada in casa e la usa tutte le sere. Non pensarci troppo, l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato.

