Uno dei telefoni Samsung Galaxy 5G più consigliati costa già € 168 in meno

Hai l’opportunità di prenderne uno miglior fascia media a partire dal SAMSUNG Ad un prezzo incredibile. Il Samsung Galaxy A52s 5G Il prezzo scende, può essere tuo A soli 281€ nella sua versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il cellulare Samsung è stato messo in vendita a 449 euro, in pochi mesi è diminuito di 168 euro.

Il nostro protagonista è un acquisto su cui non puoi sbagliare, un dispositivo completo che ha tutto quello che ti serve, 5G compreso. Inoltre, ti divertirai grazie ad Amazon Spedizione veloce e gratuita, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi. Ti diciamo tutto ciò che devi sapere sul Galaxy A52s 5G.

Acquista Samsung Galaxy 5G al miglior prezzo

Serie, film, giochi… tutto sembrerà fantastico in questo Display AMOLED da 6,5 ​​pollici, risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento 120Hz. che esso Vivace, forte e lisciaNon potrai tornare allo schermo tradizionale a 60Hz dopo aver provato questa offerta.

La persona responsabile di darle il potere è Processore Qualcomm Snapdragon 778GUno dei migliori processori che ha fascia media nei giorni scorsi. Sposterà le app che desideri senza intoppi. Come abbiamo detto, in questo spettacolo si unisce 6 GB di RAM e 128 GB Di memoria è possibile espandere fino a 512 GB utilizzando schede microSD.

Processore Qualcomm Snapdragon 778G

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

Schermo Super AMOLED da 6,5 ​​pollici FHD + 120 Hz

4 telecamere posteriori

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 25 W

Jack da 3,5 mm, NFC, 5G

Cattura buone foto con le quattro fotocamere posteriori di questo telefono. Troverai un sensore principale da 64 MP, un file angolo ampio Sensore macro da 12 MP, 5 MP e fotocamera modalità ritratto. Nell’apertura frontale c’è una fotocamera da 32 megapixel. È multiuso Sarai in grado di collezionare bellissime immagini in quasi tutte le situazioni.

Galaxy A52s 5G ha una batteria 4500 mAh S Ricarica rapida da 25 WInoltre, ricarica wireless e ricarica wireless inversa. Come abbiamo detto, siamo di fronte Smartphone 5G, puoi navigare a tutta velocità. Anche lei ha NFCche ti permetterà di pagare senza togliere il portafoglio insieme ad app come Google Pay.

Non c’è molto da aggiungere Puoi ottenere l’intero Samsung Galaxy 5G per meno di 300 euroÈ un ottimo acquisto ha tutto ciò di cui potresti aver bisogno e ti accompagnerà ogni giorno dando volume. Se sei interessato, non pensarci troppo, l’offerta sarà disponibile solo per un periodo limitato.

