Uno sguardo ai nuovi laptop Acer Swift 3 OLED, Spin 3 e Spin 5

Gli ultimi modelli che abbiamo visto oggi alla presentazione di Acer, le gamme Swift e Spin si rinnovano anche per il 2022, con nuovi modelli dotati di processore Intel Core di 12a generazione e Windows 11.

Acer Swift 3 OLED

Il nuovo laptop Acer Swift 3 OLED è alimentato da processori Intel Core serie H di 12a generazione e una scheda grafica Intel Iris Xe, con un disco rigido SSD PCIe Gen 4 e fino a 16 GB di memoria LPDDR5 installati. Il dispositivo si è guadagnato la verifica Intel Evo grazie a funzionalità come l’avvio istantaneo dopo la modalità di sospensione, o 10 ore reali di autonomia, con una batteria con appena 30 minuti di ricarica che ha già 4 ore di autonomia.

Con design del corpo sottileSwift 3 OLED è dotato di un display WQXGA+ (2.8K) 16:10 da 14 pollici con un rapporto schermo-corpo del 92% e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Grazie a ciò, offre immagini fotorealistiche compatibili al 100% con la gamma di colori DCI-P3. Questo laptop ha uno chassis in alluminio di 17,9 mm di spessore, pesa solo 1,4 kg e presenta un touchpad OceanGlass realizzato con plastica di scarto oceanico, che offre all’utente una sensazione liscia, simile al vetro durante lo scorrimento.

Swift 3 OLED offre connettività ultraveloce grazie a Intel Wi-Fi 6E. La sua webcam FHD MIPI sfrutta la tecnologia Temporal Noise Reduction (TNR) di Acer per fornire video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre Acer PurifiedVoice con riduzione del rumore AI assicura che la voce dell’utente sia ascoltata forte e chiara. La tastiera retroilluminata presenta un design del flusso d’aria che espelle l’8-10% di calore in più rispetto a una tastiera standard.

Il laptop Acer Swift 3 OLED sarà in Spagna da Luglio 2022 da 999 euro.

Acer Spin 5

Acer Spin 5 è un laptop convertibile ultrasottile e leggero da 1,3 kg con display touchscreen 16:10 WQXGA (2560 x 1600) da 14 pollici, Certificato TÜV per luce blu ridotta e rapporto schermo-corpo dell’88%. Il design incernierato a 360º dello Spin 5, con cuscinetti personalizzati, gli consente di passare da una modalità di utilizzo all’altra, laptop, monitor, tenda o tablet, rendendolo adatto a qualsiasi attività. È progettato per coloro che necessitano di un laptop elegante e convertibile abbastanza potente per progetti creativi.

L’Acer Spin 5 è un laptop certificato Intel Evo, dotato di un processore Intel Core i7 di 12a generazione e grafica Intel Iris Xe per l’accelerazione dell’editing. Include fino a 16 GB di memoria LPDDR5 e 1 TB di storage SSD PCIe Gen 4. Killer Wi-Fi 6E AX1675i Ciò significa una connessione più veloce e due porte USB di tipo C con Thunderbolt 4 garantiscono un trasferimento dati e un’erogazione di alimentazione rapidi.

Il sistema di raffreddamento Twin Air di Spin 5 è progettato con Vortex Flow di Acer, aumentando le sue prestazioni fino al 75%. Due heatpipe in rame D6 consentono di mantenere la temperatura ottimale per le massime prestazioni. Lo stilo ricaricabile Acer Active Stylus con tecnologia Wacom AES 2.0 garantisce precisione con 4.096 livelli di pressione per una maggiore precisione e controllo. Spin 5 include anche Acer PurifiedVoice con riduzione del rumore AI e DTS Audio per garantire il miglior audio nelle videochiamate.

Acer Spin 3

Il laptop Spin 3 2-in-1 ha un touchscreen FHD da 14″.integra a Acer Active Stylus Pen per scrivere e disegnare in movimento. Il suo chipset è un Intel Core di 12a generazione, con una GPU Intel Iris Xe e un disco rigido SSD PCIe. Lo Spin 3 ha anche una ricarica rapida e dura 4 ore di 30 minuti di autonomia. Le cornici strette dell’Acer Spin 3 garantiscono un rapporto schermo-corpo dell’86% e ruotano di 360 gradi per passare comodamente dalla lettura, ai commenti e alla condivisione del lavoro.

Il laptop offre connettività Wi-Fi 6, Due porte USB di tipo C con Thunderbolt 4 garantiscono un trasferimento dati e un’alimentazione rapidi. Lo Spin 3 include una fotocamera Acer TNR HD e Acer PurifiedVoice con riduzione del rumore AI.

Il laptop convertibile Acer Spin 3 sarà disponibile in Spagna all’indirizzo Da quest’anno 2022 da 999 euro.