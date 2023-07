Uno spazio aperto con un’acustica da cattedrale

Probabilmente non capiremo mai perché Stonehenge, il monumento megalitico situato nel sud-ovest dell’Inghilterra, sia uno dei monumenti più famosi d’Europa. Tuttavia, molti scienziati lo stanno studiando nel tentativo di trovare nuovi dati che ci avvicinino a questo obiettivo. Uno dei più recenti si concentra su un aspetto precedentemente trascurato: l’acustica.

Fino ad ora sapevamo che la luce giocava un ruolo essenziale a Stonehenge. Il motivo è che durante il solstizio d’estate la disposizione delle pietre permette l’osservazione diretta della stella durante l’alba.

UN nuova ipotesi Sviluppato da Trevor Cox, ricercatore dell’Università di Salford (Manchester), invece, si concentra su Il ruolo che quel suono avrebbe avuto per chi ha costruito quest’opera in epoca preistorica.

Accompagnato dal suo team, Cox, esperto di acustica, ha realizzato una replica esatta del monumento come crediamo dovesse essere originariamente e l’ha collocata in una camera semi-anecoica, una camera progettata per studiare la propagazione delle onde sonore. Le pareti e il soffitto di queste stanze sono progettati in modo che le onde sonore rimbalzino con un angolo di incidenza tale che le onde sonore non ritornino nella stanza ma si disperdano nell’ambiente circostante.

secondo lo studio Il team di Cox si è reso conto che l’acustica del recinto di Stonehenge aveva un’abilità straordinaria Funziona come se fosse un contenitore chiusoche è una camera riverberante che amplifica i suoni all’interno e limita anche i suoni che entrano ed escono dal perimetro del memoriale.

L’alto grado di risonanza osservato ha sorpreso il ricercatore perché, da quanto sappiamo del monumento, Stonehenge non aveva tetto ei suoi solai erano della stessa terra. Questa eco avrebbe permesso a tutti all’interno del cerchio di roccia di ascoltare le parole del potenziale oratore situato al centro.

Non così quelli che erano all’estero. L’interpretazione dell’esperto di questa caratteristica è che il monumento potrebbe essere stato destinato a riti ristretti a una piccola élite.

La musica avrebbe fatto parte di questi rituali. “Sappiamo che la musica è potenziata dalla risonanza, quindi lo immaginiamo Se la musica viene riprodotta, suonerà più potente e d’impatto all’interno del cerchiospiegò Cox Dati raccolti dalla BBC.

“Sappiamo che l’acustica dei luoghi influisce sul modo in cui vengono utilizzati, quindi comprendere il suono di un sito preistorico è una parte importante dell’archeologia”, ha osservato Cox. per la serie britannica.

L’utilizzo di un modello nasce dall’impossibilità di studiare l’acustica del sito archeologico Attivo Si ritrova molto degradato rispetto a come appariva all’epoca. Questa metodologia ha portato anche le sue sfide.. Ad esempio, quando si utilizza un modello in scala 1:12, le onde sonore dovrebbero avere un valore Frequenza 12 volte superiore Per estrapolare queste proprietà acustiche.

La famosa struttura scavata nella roccia fu eretta circa 5.000 anni fa in quella che oggi è la contea del Wiltshire, nel sud-ovest dell’Inghilterra. E’ formato da una serie di cerchi concentrici, e il cerchio principale è caratterizzato dalla presenza di grossi pilastri posti in forma di colonne che sorreggono un altro cerchio di pietre disposte orizzontalmente in forma di architravi.

All’interno di questo cerchio c’è un’altra serie di cinque paia di pali verticali con pietre ciascuna a forma di ombrello. I circoli esterni sono costituiti da trincee e buchi lasciati da piccole pietre.

L’allineamento stellare è uguale Una delle poche cose che sappiamo con certezza su questo monumento È anche uno dei più misteriosi. Sappiamo che i nostri antenati erano brillanti conoscitori delle stelle, ma cosa significava per loro?

La premessa principale è la sopravvivenza. Sapere quando l’inverno finirà può aiutarci a sapere fino a che punto dobbiamo estendere le nostre razioni di cibo accumulate per sopravvivere. Così cacciatori e raccoglitori potevano apprezzare gli animali che cacciavano o dove foraggiare le piante in ogni periodo dell’anno. Con l’avvento dell’agricoltura questo è diventato sempre più importante.

Stonehenge è ancora avvolta nella leggenda e nel misticismo. Non si può escludere nemmeno il suo possibile uso rituale. Cox confronta il riverbero di questo monumento con quello che si sente nella cattedrale e pone il rito al centro della sua ipotesi.

Niente ci permette di escluderlo Una combinazione di entrambi i fattori Fallo bene. Dopotutto, il legame tra il calendario e la religione non dovrebbe sembrarci strano in base alla nostra conoscenza della storia scritta.

Immagine | Jeffrey PfauE Aggiornamento CC BY-SA 3.0.0