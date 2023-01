Uno spazio di pluralismo, dialogo e costruzione

L’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) è un’istituzione educativa di grande importanza nel paese, culla di cambiamenti sociali e forgiata di grandi professionisti in tutti i campi, dalle scienze naturali alle arti, passando per le scienze sociali e umanistiche.

Il pluralismo è uno dei valori fondamentali dell’UNAM, poiché si sforza di fornire un ambiente accademico inclusivo e diversificato per tutti i suoi membri.

Ciò si riflette principalmente nella diversità degli studenti che frequentano l’università, provenienti da diverse regioni, culture, regioni, classi socio-economiche e orientamenti sessuali.

Questo si traduce – nell’analizzare, descrivere e riflettere sui problemi che si verificano in Messico – nella capacità di ottenere molteplici opinioni, criteri e cause, una varietà di punti di vista che permettono di arricchire i dialoghi e ottenere migliori risposte alle domande. problemi che si presentano. Questo aiuta a garantire agli studenti l’accesso a una varietà di prospettive e arricchisce il loro apprendimento.

Il pluralismo è promosso anche all’UNAM attraverso varie iniziative e programmi, come la creazione di spazi sicuri e accessibili per tutti gli studenti; Cioè, avere i propri meccanismi per creare un contesto di dialogo armonioso e rispettoso è il primo passo per raggiungere la risoluzione dei problemi.

Fiducia

In questa disposizione di idee, è necessario riconsiderare la situazione che sta attualmente accadendo al nostro ateneo derivata dal plagio di una tesi, particolarmente inquietante perché mette in discussione l’integrità accademica e la qualità dell’istruzione.

Sebbene il plagio in una dissertazione sia un reato grave e possa comportare gravi sanzioni, non può essere agito arbitrariamente e senza rispettare la legge, che è essenziale per migliori meccanismi di risoluzione delle controversie.

L’UNAM ha già proposto vari mezzi tecnologici per contrastare le tesi presentate, ma è necessario disporre anche di altri meccanismi, come la mediazione, che possono essere una soluzione efficace per affrontare il conflitto di tesi di plagio.

Ricordiamo che la mediazione è un processo di risoluzione delle controversie in cui un terzo neutrale, noto come mediatore, aiuta le parti coinvolte a raggiungere un accordo reciproco. In caso di plagio della tesi, la mediazione può essere utilizzata per aiutare gli studenti coinvolti a comprendere le implicazioni del proprio lavoro ea trovare una soluzione equa per entrambe le parti.

Il mediatore può lavorare con lo studente accusato di plagio per aiutarlo a capire perché il suo comportamento è inaccettabile e come può evitare di commettere lo stesso errore in futuro. Puoi anche lavorare con lo studente per aiutare a trovare un modo per fare ammenda e ripristinare la fiducia nella comunità accademica.

D’altra parte, il mediatore può anche collaborare con il professore o la commissione che indaga sul caso per aiutarli a comprendere le opinioni dello studente e trovare una soluzione equa che protegga anche l’integrità accademica.

La mediazione è uno strumento ideale per comprendere e comprendere le parti in conflitto, sviluppare una buona comunicazione e trovare una soluzione efficace per affrontare questo tipo di caso di plagio, poiché consentire alle parti coinvolte di comunicare in modo costruttivo e trovare una soluzione reciproca può raggiungere una soluzione equa e ripristinare la fiducia nella comunità accademica.