Uno spazio pensato per i team di specialisti della climatizzazione – Prensa Libre

“Insieme al nostro partner commerciale Airetec, abbiamo aperto il nostro showroom con prodotti che rispettano l’ambiente, adattabili a molteplici requisiti come le tendenze di sostenibilità e la connettività degli utenti”, ha aggiunto Karen Santizo, direttore marketing di LG Electronics.

Questo nuovo spazio racchiude una gamma completa di soluzioni per tutti i settori, dalla progettazione ingegneristica, installazione, manutenzione e servizio post vendita agli impianti, che sono accompagnati da professionisti altamente qualificati che forniscono soluzioni che garantiscono aria interna pulita e fresca.

I visitatori troveranno attrezzature che si adattano a ogni edificio o struttura, sia in case, uffici, ospedali, centri commerciali o praticamente ovunque, sia per una fresca estate che per un caldo inverno.

Tra le apparecchiature in questo showroom c’è LG PuriCare, in grado di filtrare fino al 99% di batteri e allergeni, grazie ai suoi due filtri HEPA laterali, un filtro interno frontale e le sue doppie ventole che facilitano la respirazione, rendendolo ideale per proteggere ambienti da inquinanti. .

“Abbiamo costruito questo spazio insieme a LG Electronics, per offrire continuamente le ultime novità in fatto di tecnologia di condizionamento e purificazione dell’aria a utenti, costruttori, installatori, sviluppatori, ecc.”, ha affermato Rene Mendoza, direttore commerciale di Airetec.

Dispone inoltre di aggiornamenti a doppio inverter, che sono integrati nei sistemi di casa intelligente, tramite ThingQ, e offre ai suoi utenti un accesso remoto di facile utilizzo per monitorare il consumo energetico cumulativo nelle fasi attuali, settimanali e mensili.

Squadra residenziale

La nuova location è dotata di apparecchiature LG ArtCool, progettate in uno stile minimalista, per adattarsi a qualsiasi punto della casa, complete di filtro Plasmaster Ionizer, che rilascia 3 milioni di ioni che eliminano e neutralizzano batteri, allergeni, pollini o materia organica. composti nell’ambiente.

Dispongono inoltre del sistema di climatizzazione multi-split di LG, per rinfrescare la casa in modo confortevole ed elegante, fornendo raffreddamento e riscaldamento in ogni stanza, con un’unità esterna.

commerciale

Puoi anche trovare Round Cassette LG per luoghi con soffitti alti o a vista, come ristoranti, negozi, uffici, hotel e caffè. Il suo design premium consente un flusso d’aria confortevole, aletta acrilica e una facile installazione, questa cassetta rotonda per soddisfare le esigenze di design e comfort degli imprenditori ha vinto il Red Dot Award nel 2019. Inoltre, hanno una cassetta a doppia aletta e un condizionatore d’aria LG Inverter Package.